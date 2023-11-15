"Единая Россия" и Минпросвещения подвели предварительные итоги программы капремонта школ в 2023 году Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Более половины регионов в 2023 году выполнили план по программе капремонта школ, которую "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения, более чем на 90% или полностью. Предварительные итоги реализации масштабного проекта по обновлению зданий представили на федеральном штабе, который прошел на площадке партии с участием губернаторов, закрепленных за объектами депутатов, представителей Общественной палаты РФ.

Капремонт завершен в 1384 школах. К концу года планируется сдать 1765. Из них в 1535 работы провели с использованием средств федерального бюджета, а 230 зданий отремонтировали только за счет средств регионов, отметил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Еще в 46 регионах готовность объектов более 90%.

"Нет сомнений, что до конца года работы будут завершены. Хотел бы поблагодарить Министерство просвещения, Минстрой, губернаторов, строителей и всех наших коллег в регионах, кто отвечает за эту важную программу", – сказал Андрей Турчак.

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов обратил внимание на опережающие темпы капремонта школ в Белгородской и Липецкой областях. Оба региона с опережающим финансированием завершили работы на объектах двухлетнего цикла 2024-2025 годов.

"Белгородская область – сложные условия, приграничный регион. Несмотря на это, все в "зеленой зоне" - и капремонт, и нацпроекты", - сказал министр.

Он напомнил, что всего по программе капремонта с момента ее начала уже отремонтировано более 3 тысяч зданий.

"Программа идет успешно, показывает, что "Единая Россия" – партия дела. Поддержано решение продлить ее с 2025 года для детских садов, колледжей, учреждений детского отдыха. Чтобы окончательно это решение было принято, нужно исполнять обязательства, которые регионы уже взяли", - сказал министр.

Также на штабе обсудили ход президентской программы строительства новых школ. В 2023 году запланировано сдать 390 зданий.

"С 2019 года введены в эксплуатацию 1076 новых школ общей мощностью более 671 тысячи учебных мест. Конкретно в этом году введено 237 школ на 177 тысяч мест. Хороший показатель. Большинство объектов, есть уверенность, будут сданы в срок", - отметил секретарь Генсовета "Единой России".

По его словам, программа капремонта школ является одной из самых успешных и востребованных у людей наряду с программами социальной газификации и формированием комфортной городской среды.

"Видим, насколько кардинально меняется образовательная среда. И, самое главное, насколько кардинально меняются наши дети. Они ценят эти проекты, родители и учителя активно в них участвуют. Получается не просто новое здание школы, а абсолютно новое образовательное пространство и совсем иные учебные возможности", – сказал Андрей Турчак.

Отметим, в Нижегородской области по федеральной программе модернизации школьных систем образования комплексный капитальный ремонт в 2023 году выполнен в 11 образовательных организациях.

Как подчеркнул губернатор, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин, особое внимание уделяется контролю за ходом работ.

"В регионе был создан координационный совет по реализации программы. В его состав включены представители различных органов власти и родительского сообщества. Организована горячая линия по вопросам проведения капитального ремонта в общеобразовательных организациях. За каждым объектом государственной программы закреплены депутаты. Благодаря национальному проекту "Образование" и федеральной программе капитального ремонта, которые реализуются по инициативе Президента России Владимира Путина, у нас есть возможность улучшить условия обучения как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Также мы продолжаем реализацию региональной программы", - сказал Глеб Никитин.

В заключение секретарь Генсовета призвал глав регионов и ответственных лиц везде, где есть риски, войти в плановые графики и своевременно сдать объекты.

Напомним, программа капремонта школ, которую "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом на Съезде "Единой России" в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приемки – контролируют родительские штабы, которые "Единая Россия" и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.