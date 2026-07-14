«Здесь все заодно»: истории волонтеров, помогающих нижегородцам на АЗС Общество

Пока нижегородцы продолжают стоять в очередях на АЗС, на помощь водителям приходят волонтеры. Сегодня на заправках региона работают более тысячи добровольцев из разных организаций. Они помогают автомобилистам сориентироваться, регулируют очереди, подсказывают, где есть топливо, и нередко становятся теми, кто помогает сохранить спокойствие в напряженной обстановке. Корреспондент НИА «Нижний Новгород» побывал на нескольких заправках и поговорил с добровольцами о том, почему они решили прийти на помощь автомобилистам.

Кирилл Майсюк стал волонтером после рассказа друга, который с воодушевлением поделился своим опытом.

«Мне очень понравилось, как моему другу говорили спасибо, как ему были благодарны за помощь. А почему я не могу так же? Я — человек народа! Я тоже могу выйти и помочь жителям моего района!» — заявил он в беседе с НИА «Нижний Новгород».

Это уже не первая смена Кирилла на заправке. За это время ему не раз приходилось помогать водителям, которые добирались до АЗС практически с пустым баком.

«Помогал дотолкать машину до заправки. Не только я, но и другие водители — здесь все заодно!» — уверяет нижегородец.

С улыбкой Кирилл говорит, что у волонтерства есть еще один приятный бонус:

«Без дела не сидишь, да еще и загораешь все время на солнце! Хоть весь день на ногах, но приобщаешься к общему делу — обществу помогаешь. Это важно в наше время».

Работа волонтера на АЗС — это не только информирование о наличии топлива и регулирование потока машин. Иногда приходится поддерживать людей, оказавшихся в непростой ситуации.

«Одна мама с ребенком очень переживала: они куда-то торопились, но не успели заправиться до технического перерыва. Я был удивлен, как ловко моя коллега ее успокоила. Подсказала, где сейчас открыты заправки и как быстрее туда проехать. А потом ей даже шоколадку в благодарность подарили. Это было очень мило», — вспоминает Кирилл.

По словам молодого человека, его решение стать волонтером поддержали и на работе.

«Меня, кстати, с работы вообще спокойно отпустили. Руководитель очень лояльно относится к моему стремлению помочь людям. Даже сказал, что будет ждать фотографий и рассказов о том, как все здесь прошло».

У каждого добровольца своя мотивация. Для Светланы Шустовой главным стало желание помочь людям справиться с напряжением.

«Я сегодня первый раз и удивлена, как люди на фоне эмоционального стресса из-за отсутствия бензина и переживаний, что его может не хватить, просто не видят свободные колонки или не понимают, что к ним можно подъехать», — рассказала собеседница НИА «Нижний Новгород».

Проблемы с топливом коснулись и ее семьи. Как и многим нижегородцам, им тоже приходится стоять в очередях в ожидании возможности заправиться.

«Переживаешь за человека, но помочь иногда ничем ему не можешь», — с некоторой грустью говорит Светлана.

При этом именно благодарность водителей, по ее словам, дает силы продолжать.

«Я считаю, что в такой ситуации администрация города правильно сориентировалась и направила волонтеров. Я сегодня свою пользу прямо ощутила и уверена, что другие волонтеры тоже это чувствуют», — отмечает женщина.

На собственном опыте знает, что такое провести ночь в очереди на заправку, и волонтер Александр Желтобрюх.

«Однажды девушка предложила мне поехать с ней на заправку. Кажется, что та ночь длилась целую вечность. Потом я увидел, что от вуза набирают волонтеров, и решил попробовать. Это хорошая возможность помочь не только близкому человеку, но и людям вокруг», — рассказал он.

По словам Александра, в напряженной обстановке люди иногда забывают даже о самых простых вещах.

«Бывает, словно забывают, с какой стороны у машины расположен бензобак. Тут на помощь и приходят волонтеры. Главное самому случайно человека не к той колонке не направить, но пока что такого у меня не было», — улыбается собеседник.

Он уверен: в этой работе важны не только внимательность и организованность, но и искреннее желание помочь.

«Когда любишь людей, то даже не обращаешь внимания на жару и собственную усталость. Помощь — она идет от людей и для людей», — заключил Александр.

Текст и фото: Инна Королёва