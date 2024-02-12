Бесплатная мобильная связь появится у нижегородских волонтеров Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новая мера поддержки волонтеров введена на территории Нижегородской области - бесплатная сотовая связь. Теперь добровольцы смогут воспользоваться предоплаченными сим-картами для телефонных звонков, связанных с отработкой адресных социальных заявок. Всего в первой партии было выпущено 50 таких карт.

Новая мера поддержки была разработана в рамках региональной Стратегии развития добровольчества на 2023-2025 годы и внедрена АНО "Волонтёрский центр Нижегородской области" при поддержке регионального правительства.

"Для волонтёров оплата мобильной связи - порой внушительная статья расходов, а использовать телефон при отработке социальных заявок приходится постоянно. Кому-то нужно позвонить ветерану, чтобы узнать о необходимой помощи, да и просто пообщаться, кому-то это необходимо для поиска пропавших людей – причины бывают разные, но все имеют один главный посыл – приносить пользу обществу, дарить добро. Поэтому такая мера поддержки очень своевременна и нужна. Теперь волонтёры смогут быть на связи в любое время и в любом месте", - отметила генеральный директор АНО "Волонтёрский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина.

Как отмечают организаторы, сим-карта даёт право бесплатно пользоваться мобильной связью в течение года. В тарифе ежемесячно предусмотрены 600 минут для разговора, 30 ГБ интернета и 100 смс-сообщений.

Руководители и активисты волонтёрских организаций смогут получить их в конкурсном порядке. Среди обязательных показателей для отбора – количество часов добрых дел на платформе ДОБРО.РФ, активное участие в региональных мероприятиях и проектах, а также большой опыт добровольческой деятельности.

О том, как получить сим-карты, можно узнать по номеру телефона: 8 (800) 222 00 13, а также через личные сообщения в группе "Волонтерский центр Нижегородской области" в социальной сети ВКонтакте. В ближайшее время в группе будет опубликован алгоритм получения карт.

Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) как ключевого элемента социальной ответственности развитого гражданского общества является частью программы "Социальная активность" национального проекта "Образование".