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Общество

Соломон Апоян: "Программа охраны материнства и детства, предложенная президентом России, позволит сберечь здоровье будущих поколений"

01 марта 2024 09:44  [1] Общество

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения состоялась в Москве, в Гостином дворе.

Во время своей речи, которая заняла 2 часа 6 минут, глава государства затронул темы социальной политики и отношений с другими странами, ход специальной военной операции и новые нацпроекты.

Особое внимание глава государства уделил теме семьи и воспитания детей.

Зампредседателя комитета Законодательного собрания Нижегородской области по социальным вопросам Соломон Апоян отметил, что президент поручил запустить новую программу охраны материнства и сбережения здоровья детей.

"Сейчас семьям и детям уделяется особое внимание. И, конечно, встает вопрос о доступности и качестве медицинской помощи. Программа, предложенная главой государства, даст прямой эффект сбережения здоровья подростков, детей и всех будущих поколений", - заявил депутат.

"Владимир Путин предложил расширить сеть женских консультаций, модернизировать перинатальные центры, детские поликлиники и больницы. Более того, он заявил о дополнительном финансировании объектов здравоохранения на сумму более триллиона рублей. Это колоссальная сумма для здравоохранения!" - подчеркнул Соломон Апоян.

"Самое главное – грамотно и эффективно распорядиться этими средствами на местах, чтобы достичь целей, которые поставил президент России: увеличить доступность и качество оказания медицинской помощи", - заключил зампредседателя комитета Законодательного собрания по социальным вопросам.

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Теги:
Законодательное собрание Мнения Семья
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