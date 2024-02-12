Игорь Тюрин: "Нижегородские аграрии входят в 20-ку лучших экспортеров продуктов питания в мире" Экономика

"Приятно, что президент страны в своем послании Федеральному собранию особо поблагодарил работников сельского хозяйства. И это заслуженно! В условиях политических и экономических санкций агропромышленный комплекс страны оперативно перестроился под современные реалии. Наши аграрии не только обеспечивают полную продовольственную безопасность страны, но и входят в 20-ку лучших экспортеров продуктов питания в мире", - заявил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.

"Владимир Путин заверил, что поддержка АПК будет продолжена, отдельно отметив важность развития госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Колоссальные средства будет выделены дополнительно из федерального бюджета на строительство и ремонт инфраструктурных объектов, обновление материально-технической базы образовательных организаций, учреждений здравоохранения, поддержку кадров в различных отраслях", - добавил парламентарий.

"Несомненно, решение президента о списании большей части задолженности регионов перед федерацией и возврат платежей по инфраструктурным кредитам обратно в регионы придаст мощный импульс развитию всех отраслей экономики и региона в целом. Уверен, что в ближайшее время сможем направить на поддержку наших аграриев и развитие сельских территорий дополнительные бюджетные средства", - заключил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий.