Ещё один день приема граждан введен в отделении Социального фонда Общество

Отделение Социального фонда Нижегородской области расширило расписание приемов в клиентских службах региона. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Помимо штатного обслуживания по будним дням, офисы фонда будут вести прием граждан в дополнительный день - каждую последнюю субботу месяца. Прием будет осуществляться по обычному графику. Посетителям и организациям в этот день будет доступен весь перечень услуг фонда. В этом месяце дополнительный день приема выпал на 30 марта.

Как пояснили в ведомстве, дополнительный день работы вводится с целью улучшить клиентское обслуживание. Новый распорядок работы фонда будет удобен, прежде всего, тем гражданам, которые не могут обратиться за услугами в будние дни.

В скором времени информация о режиме работы отделения фонда с учетом дополнительного дня будет обнародована во всех клиентских службах. Записаться на прием в дополнительный день можно будет через электронный сервис Соцфонда. Узнать действующее расписание работы ближайшей клиентской службы можно по телефону контакт-центра 8-800 100 00 01 (звонок бесплатный из любого региона России).

Отметим, что некоторые вопросы можно решить без посещения клиентского офиса Социального фонда через операторов контакт-центр. Однако, если личное посещение фонда необходимо, то записаться на прием в отделение Социального фонда можно через сервис предварительной записи.

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