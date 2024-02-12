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Общество

Всероссийское голосование в рамках конкурса "Знаешь? Научи!" пройдет с 11 по 20 марта

06 марта 2024 15:36  [105] Общество

Народный этап голосования конкурса "Знаешь? Научи!" пройдет с 11 по 20 марта, сообщают организаторы.

В рамках третьего сезона Всероссийского конкурса научно-популярного видео "Знаешь? Научи!" школьники с 1 по 11 класс выступили в качестве юных ученых и блогеров.

Видеоролики участников конкурса длительностью не более 3 минут посвящены научным теориям, концепциям или явлениях в номинациях: "Естественные науки", "Место человека во Вселенной", "Общественные и гуманитарные науки", "Науки будущего" и "Информационные технологии".

Для того, чтобы принять участие в оценке работ участников, необходимо пройти регистрацию на сайте nauka.homo-science.ru

Работы надлежит оценивать по трем критериям: понятность, увлекательность и глубина освещения темы.

Видеоролики, набравшие наибольшее количество баллов, будут представлены на оценку экспертному совету, состоящему из ученых. Победителей объявят 17 апреля 2024 года, а награждение состоится 15 мая 2024 года в Москве, в павильоне "Атом" на ВДНХ.

Организаторами конкурса выступает АНО "Национальные приоритеты" и научно-просветительская платформа "Атомариум | Homo Science" при поддержке Госкорпорации "Росатом" и национального проекта "Наука и университеты".

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Теги:
Конкурсы Молодежь Наука
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