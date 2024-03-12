Капитальный ремонт газовой турбины стартовал на Новогорьковской ТЭЦ Общество

Фото: Т Плюс

На Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" началась плановая инспекция типа "С" (капитальный ремонт) газовой турбины ГТУ-2 и генератора.

Турбина остановлена на два месяца, в ходе инспекции она будет разобрана и собрана вновь. Работы включают замену горелок камеры сгорания и всех элементов проточной части установки (рабочие и направляющие лопатки 1, 2, 3 ступеней, термозащитные экраны статора и ротора). Также в объем работ входит проведение дефектации основных компонентов турбины, проверка вспомогательных систем, пусконаладочные работы и настройка режимов горения. Параллельно с этим будет проведен плановый ремонт котла-утилизатора и вспомогательного оборудования парогазового энергоблока.

В 2024 году запланированы инспекции "С" обеих газотурбинных установок Новогорьковской ТЭЦ, в ремонт они будут выводиться последовательно.

"По регламенту такой комплекс работ газовые турбины должны проходить после каждых 36 тыс. часов работы — в среднем раз в пять лет. Предыдущая инспекция газовых турбин Новогорьковской ТЭЦ проводилась в 2019 году. Работы в рамках инспекции обеспечат надежную эксплуатацию газотурбинных установок в последующий период", – отмечает технический директор – главный инженер Новогорьковской ТЭЦ Алексей Зайцев.

Газотурбинные установки №1 и №2 установленной электрической мощностью 176,2 МВт и 175,8 МВт соответственно были введены в эксплуатацию в декабре 2014 года в рамках инвестиционного проекта "Т Плюс" по реконструкции Новогорьковской ТЭЦ.