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Общество

Капитальный ремонт газовой турбины стартовал на Новогорьковской ТЭЦ

14 марта 2024 11:21  [114] Общество

Фото: Т Плюс

На Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" началась плановая инспекция типа "С" (капитальный ремонт) газовой турбины ГТУ-2 и генератора. 

Турбина остановлена на два месяца, в ходе инспекции она будет разобрана и собрана вновь.  Работы включают замену горелок камеры сгорания и всех элементов проточной части установки (рабочие и направляющие лопатки 1, 2, 3 ступеней, термозащитные экраны статора и ротора). Также в объем работ входит проведение дефектации основных компонентов турбины, проверка вспомогательных систем, пусконаладочные работы и настройка режимов горения.  Параллельно с этим будет проведен плановый ремонт котла-утилизатора и вспомогательного оборудования парогазового энергоблока.

В 2024 году запланированы инспекции "С" обеих газотурбинных установок Новогорьковской ТЭЦ, в ремонт они будут выводиться последовательно.

"По регламенту такой комплекс работ газовые турбины должны проходить после каждых 36 тыс. часов работы — в среднем раз в пять лет. Предыдущая инспекция газовых турбин Новогорьковской ТЭЦ проводилась в 2019 году. Работы в рамках инспекции обеспечат надежную эксплуатацию газотурбинных установок в последующий период", – отмечает технический директор – главный инженер Новогорьковской ТЭЦ Алексей Зайцев.

Газотурбинные установки №1 и №2 установленной электрической мощностью 176,2 МВт и 175,8 МВт соответственно были введены в эксплуатацию в декабре 2014 года в рамках инвестиционного проекта "Т Плюс" по реконструкции Новогорьковской ТЭЦ.

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Теги:
Т Плюс
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