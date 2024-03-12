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Культура и отдых

Замминистра науки РФ Ольга Петрова встретилась с иностранными участниками ВФМ в Нижнем Новгороде

16 марта 2024 13:17  [109] Культура и отдых

Фото: Алексей Чугунов

Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова встретилась с участниками Всероссийского фестиваля молодежи в молодежном центре "Высота" в Нижнем Новгороде 16 марта. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.

В мероприятии приняли участие около 100 ребят и девушек из 50 стран мира, в частности, из Китая, Намибии, Папуа-Новая Гвинея и других. Они прибыли в Нижний Новгород в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи, чтобы познакомиться с историей и жизнью региона.
Ольга Петрова пообщалась с членами иностранной делегации и ответила на их вопросы.

"Им очень понравилось в Нижегородской области. Я уверена, что те эмоции, которые они получили во время Всемирного фестиваля в Сочи, запомнятся им на всю жизнь. И на тех мостах дружбы, любви, взаимопонимания и созидания, которые были построены во время фестиваля и в Нижегородской области во время региональной программы, будет базироваться дальнейшее развитие мира",- рассказала Петрова.

Затем члены иностранной делегации отправились на Нижегородскую ярмарку, где им под треск поленьев в импровизированной печи рассказали о традициях русской Масленицы.

Напомним, круглый стол с участием международных электоральных экспертов прошел в нижегородском избиркоме.

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Теги:
Нижний Новгород Фестиваль
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