Замминистра науки РФ Ольга Петрова встретилась с иностранными участниками ВФМ в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Алексей Чугунов

Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова встретилась с участниками Всероссийского фестиваля молодежи в молодежном центре "Высота" в Нижнем Новгороде 16 марта. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.

В мероприятии приняли участие около 100 ребят и девушек из 50 стран мира, в частности, из Китая, Намибии, Папуа-Новая Гвинея и других. Они прибыли в Нижний Новгород в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи, чтобы познакомиться с историей и жизнью региона.

Ольга Петрова пообщалась с членами иностранной делегации и ответила на их вопросы.

"Им очень понравилось в Нижегородской области. Я уверена, что те эмоции, которые они получили во время Всемирного фестиваля в Сочи, запомнятся им на всю жизнь. И на тех мостах дружбы, любви, взаимопонимания и созидания, которые были построены во время фестиваля и в Нижегородской области во время региональной программы, будет базироваться дальнейшее развитие мира",- рассказала Петрова.

Затем члены иностранной делегации отправились на Нижегородскую ярмарку, где им под треск поленьев в импровизированной печи рассказали о традициях русской Масленицы.

Напомним, круглый стол с участием международных электоральных экспертов прошел в нижегородском избиркоме.