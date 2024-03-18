Музыкальное шоу-спектакль "12 стульев" покажут этой весной в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Музыкальное шоу-спектакль "12 стульев" покажут этой весной в Нижнем Новгороде. Как сообщают организаторы, автором постановки является режиссер Илья Архипов из Санкт-Петербурга.

Проект представит новое и абсолютно оригинальное прочтение романа Ильфа и Петрова: сюжет передан фрагментарно, а главным лейтмотивом является музыка.

Зрители увидят множество песен, танцев и даже карнавал Рио-де-Жанейро, о котором мечтал главный герой произведения Остап Бендер. Сам Илья Архипов также предстанет в спектакле в роли Кисы Воробьянинова.

Кроме того, в постановке задействованы и другие узнаваемые герои из "12 стульев": Ипполит Матвеевич, отец Федор. Авторы шоу также обещают раскрыть характеры и других, второстепенных героев романа.

Сочетание необычных спецэффектов шоу не оставит зрителя равнодушным: это и пронзительный грим, и приемы из жанра кабаре, стильные декорации, песни на французском языке и многое другое.

Премьера спектакля состоялась в Vegas City Hall в феврале 2024 года, после чего многие уже сравнили эту постановку со стилистикой фильмов Тима Бертона. Каждый персонаж спектакля является настоящим фриком, поскольку в переводе с английского freak – это чудак, отличающиеся ярким, необычным, экстравагантным внешним видом, обладающий вызывающим поведением.

Фото: Наргиз Тохтасунова