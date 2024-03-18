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Общество

Четыре фельдшерских пункта Бутурлинской ЦРБ отремонтировали благодаря нацпроекту

29 марта 2024 13:25  [93] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Капитальный ремонт зданий фельдшерско-акушерских пунктов Бутурлинской ЦРБ провели благодаря национальному проекту "Здравоохранение". 

Как сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области, на эти цели из федерального и областного бюджетов было выделено свыше 11 млн рублей.

По имеющейся информации, в  ФАПах  Тарталейского, Яковлевскомго, Кетросского и Большеякшенского районов отремонтировали входные группы и процедурные кабинеты, заменили окна, двери и напольные покрытия.

Помимо этого, в Татарлейском ФАПе была отремонтирована кровля, в Яковлевском ФАПе  провели ремонт аварийной стены, а в Большеякшенском ФАПе привели в порядок фундамент. Также в некоторых зданиях модернизировали системы отопления, водоснабжения и водоотведения.

Главврач Бутурлинской ЦРБ Татьяна Стрельцова отметила, что штат всех отремонтированных медучреждений полностью укомплектован.

По данным регионального минздрава, на данный момент готовится проектно-сметная документация для заключения новых соглашений на капремонты медучреждений региона по нацпроекту. Например, в Бутурлинском округе в будущем обновят две врачебные амбулатории и шесть фельдшерско-акушерских пунктов.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Ранее сообщалось, что новая цифровая рентген-установка поступила в поликлинику ЦРБ Вадского района.

Также сообщалось, что модульный фельдшерско-акушерский пункт возвели в Кулебаках

 

 

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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