Четыре фельдшерских пункта Бутурлинской ЦРБ отремонтировали благодаря нацпроекту Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Капитальный ремонт зданий фельдшерско-акушерских пунктов Бутурлинской ЦРБ провели благодаря национальному проекту "Здравоохранение".

Как сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области, на эти цели из федерального и областного бюджетов было выделено свыше 11 млн рублей.

По имеющейся информации, в ФАПах Тарталейского, Яковлевскомго, Кетросского и Большеякшенского районов отремонтировали входные группы и процедурные кабинеты, заменили окна, двери и напольные покрытия.

Помимо этого, в Татарлейском ФАПе была отремонтирована кровля, в Яковлевском ФАПе провели ремонт аварийной стены, а в Большеякшенском ФАПе привели в порядок фундамент. Также в некоторых зданиях модернизировали системы отопления, водоснабжения и водоотведения.

Главврач Бутурлинской ЦРБ Татьяна Стрельцова отметила, что штат всех отремонтированных медучреждений полностью укомплектован.

По данным регионального минздрава, на данный момент готовится проектно-сметная документация для заключения новых соглашений на капремонты медучреждений региона по нацпроекту. Например, в Бутурлинском округе в будущем обновят две врачебные амбулатории и шесть фельдшерско-акушерских пунктов.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Ранее сообщалось, что новая цифровая рентген-установка поступила в поликлинику ЦРБ Вадского района.

Также сообщалось, что модульный фельдшерско-акушерский пункт возвели в Кулебаках