Четыре фельдшерских пункта Бутурлинской ЦРБ отремонтировали благодаря нацпроекту

Фото:
Капитальный ремонт зданий фельдшерско-акушерских пунктов Бутурлинской ЦРБ провели благодаря национальному проекту "Здравоохранение".Как сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области, на эти цели из федерального и областного бюджетов было выделено свыше 11 млн рублей.
По имеющейся информации, в ФАПах Тарталейского, Яковлевскомго, Кетросского и Большеякшенского районов отремонтировали входные группы и процедурные кабинеты, заменили окна, двери и напольные покрытия.
Помимо этого, в Татарлейском ФАПе была отремонтирована кровля, в Яковлевском ФАПе провели ремонт аварийной стены, а в Большеякшенском ФАПе привели в порядок фундамент. Также в некоторых зданиях модернизировали системы отопления, водоснабжения и водоотведения.
Главврач Бутурлинской ЦРБ Татьяна Стрельцова отметила, что штат всех отремонтированных медучреждений полностью укомплектован.
По данным регионального минздрава, на данный момент готовится проектно-сметная документация для заключения новых соглашений на капремонты медучреждений региона по нацпроекту. Например, в Бутурлинском округе в будущем обновят две врачебные амбулатории и шесть фельдшерско-акушерских пунктов.
Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".
Ранее сообщалось, что новая цифровая рентген-установка поступила в поликлинику ЦРБ Вадского района.
Также сообщалось, что модульный фельдшерско-акушерский пункт возвели в Кулебаках
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+