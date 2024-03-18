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Бизнес

"РУМО" продлевает срок эксплуатации ранее выпущенных на заводе судовых двигателей

29 марта 2024 15:28  [51] Бизнес

С начала 2023 года специалисты АО "РУМО" провели дефектацию более 50 судовых двигателей по согласованной с Российским Классификационным обществом (РКО) технической документации, что позволило значительно продлить срок их эксплуатации на судах.  Это стало возможным после утверждения РКО программы для определения технического состояния двигателей 6ЧРН36/45 и 6(8)Ч(СП)23/30 и получения свидетельства о признании.  

Максимальный срок продления ресурса судового двигателя "РУМО" составил 15 0000 моточасов – это от 5 до 7 лет его бесперебойной эксплуатации судовладельческой компанией. В ходе дефектации двигателя выявляют возможные проблемы, определяют степень износа и оценивают возможность дальнейшей эксплуатации его на грузовых и пассажирских судах. Согласованная с РКО техническая документация является основой для принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации двигателя до проведения капитального ремонта судна или замены на новый. 

В настоящее время средний возраст судов транспортного флота превышает 30 лет и их главные и вспомогательные двигатели нуждаются в капитальном ремонте или замене. Продление срока эксплуатации двигателей является оптимальным решением для российских судовладельческих компаний в виду значительной экономии финансовых ресурсов. АО "РУМО" планирует развивать данное направление в части продления срока эксплуатации до 60 двигателей в год, что позволит улучшить безопасность и надежность судоходства.

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Теги:
РУМО
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