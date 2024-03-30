Глеб Никитин посетил Семеновский округ Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Семеновский округ.

Как рассказал глава региона в своем Telegram-канале, он осмотрел фабрику "Хохломская роспись", пообщался с сотрудниками и мастерами предприятия.

По словам Глеба Никитина, дано поручение профильным ведомствам проработать вопрос увеличения зарплат сотрудникам. Также на хохломской фабрике планируется внедрение новых технологий, направленных на повышение производительности труда.

Кроме того, губернатор обсудил вопросы развития Семенова с главой МСУ Александром Песковым.

"Планируется благоустройство улицы Свердлова. Дальнейшее развитие "Хохломской росписи" будет влиять и на увеличение турпотока в Семенов. Здесь расположен музей Семена-ложкаря с историей крестьянского быта. А рядом с фабрикой - музейно-туристический комплекс, в котором есть и свой музей хохломы", - написал глава региона.

Как сообщалось ранее, XIX Международный фестиваль народных художественных промыслов "Золотая хохлома" прошел в Семенове.