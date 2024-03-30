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Бизнес

Модернизацию инфраструктуры информационных технологий и безопасности обсудили в "ТНС энерго"

10 апреля 2024 14:13  [84] Бизнес

В Сочи прошло выездное совещание руководителей подразделений информационных технологий и информационной безопасности компаний Группы "ТНС энерго".

Встреча была посвящена подведению итогов работы блока информационной безопасности и информационных технологий холдинга за прошедший год и постановке стратегических задач на 2024 год.

Участниками мероприятия стали руководители подразделений ИТ и ИБ головной компании и всех десяти региональных дочерних обществ "ТНС энерго". 

В ходе встречи специалисты обсудили ключевые вопросы информационной безопасности и определили единые подходы при модернизации информационной инфраструктуры холдинга. В частности, особое внимание было уделено стратегии импортозамещения серверного оборудования, программного обеспечения и средств защиты информации. 

"В текущем году "ТНС энерго" продолжит вести комплексную работу по модернизации процессов в области информационных технологий и информационной безопасности. Мы усиленно работаем над повышением эффективности уже существующих инструментов и механизмов, а также активно внедряем новые, в соответствии с интенсивным развитием отечественного рынка, – отмечает генеральный директор ПАО ГК "ТНС энерго" Елена Стельнова. – Уверена, что мы сможем определить наиболее результативный стратегический вектор и усилить наши позиции". 

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Теги:
ТНС Энерго
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