Две дороги затопило из-за паводка в Нижегородской области

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Два участка дорог затопило из-за паводка в Володарском районе Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Подтопленные участки дорог расположены у поселка Охлопково и деревни Соловьево.
На контроле спасателей МЧС находятся 9 низководных мостов, 8 участков автодорог и 50 приусадебных участков.
"Из-за стабилизации паводковой обстановки вода сошла с трех низководных мостов в селах Никольское и Мишуково в Гагинском районе, а также у деревни Марьевка в Арзамасском районе региона. От воды освободились четыре придомовые территории в Урене и один участок Шатках", - добавили в ведомстве.
Напомним, 24 участка освободились от воды в Нижегородской области в середине апреля.
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