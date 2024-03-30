Две дороги затопило из-за паводка в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Два участка дорог затопило из-за паводка в Володарском районе Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Подтопленные участки дорог расположены у поселка Охлопково и деревни Соловьево.

На контроле спасателей МЧС находятся 9 низководных мостов, 8 участков автодорог и 50 приусадебных участков.

"Из-за стабилизации паводковой обстановки вода сошла с трех низководных мостов в селах Никольское и Мишуково в Гагинском районе, а также у деревни Марьевка в Арзамасском районе региона. От воды освободились четыре придомовые территории в Урене и один участок Шатках", - добавили в ведомстве.

Напомним, 24 участка освободились от воды в Нижегородской области в середине апреля.