Горячая линия по вопросам деятельности народных дружин пройдет в Нижнем Новгороде

Фото:
Департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации Нижнего Новгорода проведет 18 апреля "горячую телефонную линию".
Как сообщает пресс-служба администрации города, с 10:00 до 17:00 по номеру телефона 467-10-90 (доб.5604) у горожан будет возможность задать вопросы специалистам департамента которые касаются организации деятельности народных дружин.
По итогам прошлого года в Нижнем Новгороде вели свою деятельность 13 народных дружин, в которых состояло 638 человек. В общей сложности дружинники выходили на дежурство более 7 тысяч раз, провели около 1,5 тысяч предупредительных и профилактических бесед с лицами, состоящих на профилактических учетах.
Кроме того, по итогам работы в 2023 году нижегородские дружинники пресекли более тысячи правонарушений, а также помогли полиции выявить и раскрыть 101 преступление.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+