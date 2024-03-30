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Общество

Горячая линия по вопросам деятельности народных дружин пройдет в Нижнем Новгороде

16 апреля 2024 17:38  [42] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации Нижнего Новгорода проведет 18 апреля "горячую телефонную линию".

Как сообщает пресс-служба администрации города, с 10:00 до 17:00  по номеру телефона 467-10-90 (доб.5604) у горожан будет возможность задать вопросы специалистам департамента которые касаются организации деятельности народных дружин.

По итогам прошлого года в  Нижнем Новгороде вели свою деятельность 13 народных дружин, в которых состояло 638 человек. В общей сложности дружинники выходили на дежурство более 7 тысяч раз, провели около 1,5 тысяч предупредительных и профилактических бесед с лицами, состоящих на профилактических учетах.

Кроме того, по итогам работы в 2023 году нижегородские дружинники пресекли более тысячи правонарушений, а также помогли полиции выявить и раскрыть 101 преступление.

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Теги:
горячая линия дружинники
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