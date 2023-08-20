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Общество

Нижегородские дружинники пресекли более 900 правонарушений в 2023 году

25 сентября 2023 16:44  [91] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению 25 сентября обсудили работу народных дружин. Об этом сообщили в думской пресс-службе.

Согласно информации, в городе сформировано 11 народных дружин и 2 объединения правоохранительной направленности общей численностью порядка 600 человек.

С начала текущего года дружины провели 3904 дежурства, 102 раза участвовали в рейдах социального патруля. Кроме того, 225 дружинников были задействованы в 109 мероприятиях по пресечению нарушений миграционного законодательства.

Также члены народных дружин в тесном взаимодействии с полицейскими пресекли 909 административных правонарушений и оказали содействие в выявлении и раскрытии 76 преступлений.

Более подробно члены комиссии рассмотрели деятельность дружин Автозаводского и Канавинского районов - как самых активных.

На Автозаводе функционируют добровольная народная дружина ГАЗ из 53 человек и общественное объединение "Щит" из 38 участников. За 8 месяцев они выходили на дежурства 2194 раза и помогли полицейским выявить 572 административных правонарушения, а также раскрыть 46 уголовных преступлений.

Добровольная народная дружина (ДНД) Канавинского района насчитывает 71 участника. Они провели 19 рейдов по охране общественного порядка при организации культурно-массовых и спортивных мероприятий, пресекли 8 административных правонарушений и провели 11 профилактических бесед с гражданами, состоящими на профучётах в органах внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Нижегородской области входят 100 народных дружин общим составом более 2,9 тысячи человек.

Напомним, 292 наиболее активных дружинников в 2022 году наградили денежными премиями, ценными подарками и благодарственными письмами.

По итогам 2022 года лучшей в Нижнем Новгороде стала дружина Горьковского автозавода, а лучшим дружинником признан член автозаводской дружины Александр Трофимов. 

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Теги:
Гордума дружинники
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