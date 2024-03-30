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Общество

Депутаты Гордумы отправили на доработку предложения по изменению Правил благоустройства

17 апреля 2024 09:25  [88] Общество

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода 16 апреля на заседании постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре под председательством Михаила Иванова обсудили доклад директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода Аллы Коновницыной о предложениях по изменению Правил благоустройства городского округа город Нижний Новгород.

В целях развития визуальной составляющей городской среды, повышения туристической привлекательности и благоустройства муниципального образования разработан проект по внесению изменений в действующие Правила благоустройства, согласно которому вводятся новые виды указателей с наименованиями улиц и номерами домов. Места размещения и требования к ним разработаны с учетом специфики территориального размещения домов определенного архитектурного стиля.

Члены комиссии выявили избыточные требования, установленные в проекте, к адресным указателям, в связи с чем было единогласно принято решение отправить проект на доработку.

Затем члены комиссии заслушали доклад директора департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода Татьяны Гераськиной об итогах работы строительной отрасли в 2023 году.

Как сообщил депутатам представитель администрации, по национальному проекту "Демография" в 2023 году в Нижнем Новгороде были открыты 8 детских садов на 1619 мест, а в рамках заключённых соглашений о социально-экономическом развитии города выполнены проекты по строительству еще 6 детских дошкольных учреждений.

C целью реализации государственной программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях" выполнялись проектно-изыскательские работы по строительству 2 школ и 5 отдельно стоящих корпусов к существующим общеобразовательным учреждениям.

В 2023 году по госпрограмме "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" комплексный капитальный ремонт сделан в МБОУ "Гимназия № 25 им. А.С. Пушкина" и по отдельным видам работ в 21 образовательной организации.

В 2023 году по результатам работы департамента строительства и капитального ремонта с застройщиками снесено 19 расселенных жилых домов; и оформлены земельные отношения под новое строительство на 17 земельных участков, выданы разрешения на строительство 19 объектов ориентировочной общей площадью 310,4 тыс. кв.м. Застройщиками введено в эксплуатацию 11 многоквартирных жилых домов общей площадью 243,1 тыс. кв.м. Члены комиссии отметили большой объем проделанной работ и приняли доклад к сведению.

Татьяна Гераськина проинформировала депутатов о планах по оказанию мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий в 2024 году (в рамках муниципальной программы "Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем" на 2023-2028 годы). Михаил Иванов уточнил у докладчика, насколько полно городской бюджет софинансирует эти расходы. После положительного ответа депутаты приняли информацию к сведению.

Завершилось заседание рассмотрением вопроса о синхронизации Генерального плана города Нижнего Новгорода по микрорайонам, на территории которых расположены аварийные жилые дома и дома с высокой степенью износа, с целью подготовки территории под строительство объектов социальной инфраструктуры. Члены комиссии изучили ситуацию в Сормовском районе, о которой подробно рассказал заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода Артем Каразанов. По его данным, в 2023 году там завершено строительство пристроя к школе №117 на 400 мест и Сормовского корпуса школы 800 на 1100 мест, однако потребность в детских садах и школах остается очень высокой. Депутаты предложили учитывать это еще на этапе планирования жилой застройки. Члены комиссии предложили следующим рассмотреть ситуацию в Нижегородском районе.

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Теги:
Благоустройство Гордума Строительство
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