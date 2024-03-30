Защищая Победу: остросюжетный исторический детектив "Операция "Карпаты" выйдет на Wink.ru 25 апреля Культура и отдых

Накануне Дня Победы онлайн-кинотеатр Wink.ru традиционно представляет военно-историческую премьеру. Два непримиримых врага вынуждены объединиться, чтобы обезвредить бандитское подполье в послевоенных Карпатах. 25 апреля 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru выйдут все восемь серий военно-исторического детектива "Операция "Карпаты" (16+). "Операция "Карпаты" пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Балет", "Библиотекарь"‎ и другие). Телепремьера сериала состоится на канале РЕН ТВ.

Главные роли исполнили Владимир Веревочкин ("Летчик", "Игра на выживание"), Александр Лойе ("Зверобой", "Челюскин. Первые"), Олег Фомин ("ГДР", "СМЕРШ. Продолжение"), Мария Лисовая ("СМЕРШ. Продолжение") и Екатерина Волкова ("Начальник разведки"). Сценарий написал Андрей Житков — автор успешной шпионской политической драмы "ГДР" ‎(16+) и криминального детектива "Зло" (16+).

Трейлер: https://youtu.be/D8v_9akl7kU

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/5_jN2Ay-c6Dmww (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru)

Сюжет основан на реальных событиях. 1949 год, Карпаты. Две полные противоположности — оперативник-лейтенант Вороновский и вор-рецидивист Чума — после трагической гибели опытнейшего внедренца майора Леснова вынуждены вместе пойти на сложнейшее задание. Им необходимо проникнуть в бандподполье, чтобы предотвратить крупные теракты против советских и партийных деятелей, внутренних войск и местного населения.

При подготовке к съемкам команда изучала в архивах официальные документы, личные дневники и письма участников.

"Благодаря им мы смогли почерпнуть атмосферу тех событий, да и вообще почувствовать, что там происходило. Верю, что зрителю будет интересно смотреть сериал, ведь в нем есть и динамичное развитие событий, и неожиданные ходы. Спасибо нашему автору сценария Андрею Житкову, который умеет делать захватывающие истории", — рассказал продюсер сериала Ярослав Нуварьев.

"Меня эта история захватила, когда я только начал читать сценарий, потому что эта она прежде всего человеческая, а взаимоотношения людей всегда интересны — особенно в той ситуации, в которой оказываются наши герои. Мой герой Чума — персонаж неоднозначный. Его нельзя назвать идейным борцом, он преследует свои интересы — вернуться домой побыстрее. Тем не менее во время испытаний, которые выпадают Чуме и Ворону, между ними завязывается некое подобие дружбы. Перед началом съемок я консультировался с "авторитетными людьми", которые этой темой владеют в совершенстве — и блатной феней, и картежными приемами. Всегда интересно играть персонажа, который имеет с тобой мало общего. При этом, мне кажется, снимаясь в кино о войне, важно относиться к теме с уважением, думать, что бы сказали твои предки, посмотрев этот фильм", — отметил актер Александр Лойе, сыгравший вора-рецидивиста Чуму.

Съемки сериала охватили несколько регионов: начались в Пермском крае, в мемориальном музее-заповеднике истории политических репрессий "Пермь-36", на аэродроме "Фролово" и в Каменном городе, а продолжились в Касимове Рязанской области и завершились в Москве.

В сериале также снимались Алексей Шевченков, Алексей Гришин, Юрий Нифонтов, Сослан Фидаров и другие.

О сериале "Операция "Карпаты" (16+)

Производство: РЕН ТВ, "Фора АВП"

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Жанр: военно-исторический детектив

Хронометраж: 48 минут

Количество серий: 8

Режиссер-постановщик: Олег Фомин

Автор сценария: Андрей Житков

Оператор: Дмитрий Мальцев

Генеральный продюсер: Владимир Тюлин

Продюсер РЕН ТВ: Владимир Филимонов

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Продюсеры "Фора-Фильм": Ярослав Нуварьев, Тим Шевцов

Исполнительный продюсер: Валентин Лушкевич

В ролях: Владимир Веревочкин, Александр Лойе, Мария Лисовая, Олег Фомин, Алексей Гришин, Екатерина Волкова, Юрий Нифонтов, Сослан Фидаров, Константин Гацалов, Максим Горшков, Николай Самсонов, Владимир Капустин, Екатерина Захарова, Михаил Коновалов.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru