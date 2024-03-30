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Общество

Путин поручил разработать меры по переходу к персонализированной медицине

21 апреля 2024 15:22  [96] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Национальный проект по развитию современных технологий сбережения здоровья будет разработан и запущен до конца 2024 года. Соответствующее поручение Кабмину дал президент Владимир Путин, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, глава государства потребовал обеспечить переход к персонализированной, предиктивной (связанной с прогнозированием будущего поведения кого-, чего-либо - прим. ред.) и профилактической медицине. Это позволит не только выявлять заболевания на ранних стадиях, но и устанавливать предрасположенности к их развитию.

Президент поручил правительству разработать идеи по регенеративной медицине, внедрению индивидуальных программ питания, а также созданию биомедицинских технологий, включая разработки для биопечати и технологии для поддержания активного долголетия и обеспечения дистанционного мониторинга показателей состояния здоровья людей.

Путину представят доклад по поручению не позднее 1 октября этого года и 15 апреля 2025-го.

Кроме того, среди обозначенных поручений - обеспечение развития международного сотрудничества в области медицинской науки и образования за счёт увеличения объёма совместных научных исследований и научных стажировок для российских и иностранных студентов и специалистов.

Ещё одно важное направление, которое следует проработать правительству - это задачи по поддержке научных исследований в области молекулярной диагностики аллергий и разработки вакцин, производимых с применением методов генной инженерии, а также развитие технологий разработки лекарственных препаратов на основе матричных рибонуклеиновых кислот, включая лекарственные препараты для лечения онкологических заболеваний.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Наука
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