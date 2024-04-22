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Спорт

Более 50 юных хоккеистов побывали на мастер-классах с игроками "Торпедо" в Выксе

25 апреля 2024 17:15  [66] Спорт

Фото: Руслан Самарин

Группа ОМК вновь организовала для школьников из Выксы мастер-классы с игроками нижегородского хоккейного клуба "Торпедо", выступающего в Континентальной хоккейной лиге. Мастер-класс, в котором участвовали защитники "Торпедо" Богдан Конюшков и Арсений Варлаков, нападающий "Чайки" Андрей Крутов и тренер "Чайки" Дмитрий Федоров, прошел в Выксе на домашнем льду, где тренируются начинающие выксунские спортсмены — в ФОК "Баташев — Арена". Его посетили 50 ребят 9-14 лет, которые обучаются в детских спортивных школах Выксы.

Для большинства юных хоккеистов это не первая встреча с наставниками из большого хоккея. Мероприятие состоялось в рамках программы по развитию детского хоккея, которую группа ОМК и нижегородский клуб реализуют на протяжении нескольких лет.

Профессиональные хоккеисты поделились с начинающими спортсменами своим опытом, советами и практическими приемами на льду. Ребята улучшили технику катания, получили индивидуальные рекомендации, задали вопросы и взяли автографы у любимых игроков.

Защитник "Торпедо" Богдан Конюшков отметил, что для него подобный опыт бесценен.

"Такие сильные эмоции, которые испытываешь в детстве, больше не повторяются. Я помню, как ребенком смотрел на тех, кто приезжал — на настоящих профессионалов. Хотелось быть таким же взрослым и уверенным в себе! А сейчас с улыбкой вспоминаю этим моменты — они очень искренние. Приятно вернуться в детство", — сказал Богдан Конюшков.

Группа ОМК и хоккейный клуб "Торпедо", а теперь и молодёжная "Чайка" являются давними партнерами. Уже несколько лет они вместе помогают развивать детский хоккей в Выксе, где находится крупнейший завод компании. ОМК организует тренировки с игроками и тренерами клуба для детей в Выксе и Нижнем Новгороде, юные спортсмены получают возможность посещать матчи ХКЛ и МХЛ.

"Спасибо "Торпедо" за состоявшийся мастер-класс. Когда ездишь сам смотреть на хоккей — это волнительно. И с таким же волнением смотришь на юных хоккеистов, на наших будущих звёзд, потому что ребята выкладываются по полной, чтобы показать на что они способны. Обязательно продолжим эту программу. Для нас важно, чтобы талантливые дети из Выксы регулярно могли перенимать опыт у лучших игроков, оставаясь в родном городе. С поддержкой мастеров, подсказками и с большим опытом им будет еще интереснее заниматься и стремиться к тому, чтобы в дальнейшем попробовать себя в профессиональном спорте. А дальше – выбор за каждым. Можно присоединиться к профессиональной хоккейной команде, а можно развиваться и расти здесь, дома, в любой из отраслей: от спорта до металлургии", — отметил куратор программы от ОМК, директор спортивного клуба "Металлург" Андрей Осташкин.

СПРАВКА:

Группа ОМК помогает развивать детский и юношеский спорт в Нижегородской области, где находится выксунский завод компании. ОМК поддерживает спортивный клуб "Металлург" и детско-юношеские спортивные школы Выксы. Кроме этого, ОМК поддерживает социальный проект "1000 юных футболистов". В рамках него тренеры академии профессионального футбольного клуба "ЦСКА" провели мастер-классы для 1310 детей из более чем 100 городов России. От Нижегородской области в финал проекта вышел школьник из Выксы — он попал в число 26 лучших юных спортсменов страны, которые поборются за возможность бесплатно учиться в академии "ЦСКА". Ребятам также доверили вывести на поле игроков "ЦСКА" и "Оренбурга" на совместном матче в Москве в марте 2024 года.

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Теги:
Выкса ОМК
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