Нижегородские инноваторы могут получить до 1 млн рублей в виде грантовой поддержки проектов Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Молодые нижегородские инноваторы могут получить гранты по программе Фонда содействия инновациям (ФСИ) "Умник-Электроника".

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, специалисты регионального представительства ФСИ – технопарка "Анкудиновка" - оказывают информационную и организационную помощь в оформлении заявок.

"Конкурс "Умник" - начальная ступень грантовых программ ФСИ, где победители могут получить грант на разработку перспективной идеи, еще не имея материальной базы для своего проекта. Для тех молодых исследователей, которые занимаются разработками электронного оборудования, радиоэлектроникой, СВЧ-приборами и другими направлениями, связанными с приобретением затратных деталей и компонентов, Фонд запустил дополнительный конкурс "Умник-Электроника" с увеличенным в два раза объемом грантовых средств – до одного миллиона рублей", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Заявки на конкурс принимаются до 3 июня 2024 года (10:00 мск). Принять участие в нем могут студенты, аспиранты и сотрудники образовательных учреждений в возрасте от 18 до 35 включительно, ранее не побеждавшие в конкурсных отборах в рамках программы "Умник". Конкурсные проекты участники выполняют вместе со своим научным руководителем, для которого также предусмотрена часть грантовых средств. Научный руководитель обеспечивает управление проектом на уровне планирования работ и оценки результатов его реализации.

По словам директора управляющей компании технопарка "Анкудиновка" Тимура Радаева, эксперты технопарка помогут разобраться с порядком подачи заявки, окажут помощь в ее составлении, а также будут сопровождать участников на всем протяжении реализации грантового проекта.

"Мы поможем пройти предакселерационную программу для проработки перспектив коммерческого использования результатов проектов участников, а также вместе с молодыми инноваторами проработаем варианты его совершенствования за счет грантовых средств", - отметил Тимур Радаев.

Ознакомиться с подробной информацией о конкурсе, а также подать заявку можно на сайте Фонда содействия инновациям.

Конкурс "Умник-Электроника" организован в рамках федерального проекта "Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции".

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в нижегородском центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.