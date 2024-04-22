Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
Лучшего классного руководителя года назвали в Нижнем Новгороде
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
29 апреля 2024 11:42  [109] Нижегородские инноваторы могут получить до 1 млн рублей в виде грантовой поддержки проектов
27 апреля 2024 14:28  [545] Нижегородская область вошла в ТОП-3 по числу социальных предпринимателей
27 апреля 2024 12:43  [358] "ТНС энерго НН" информирует о графике работы в праздничные дни
27 апреля 2024 12:30  [373] "ТНС энерго НН": опубликован список крупнейших должников среди управляющих компаний региона
26 апреля 2024 16:22  [426] Росбанк представил функцию распознавания документов для корпоративных клиентов
26 апреля 2024 14:08  [450] Более 130 нижегородских компаний приняли участие в Дне поставщика для судостроительной отрасли
26 апреля 2024 10:34  [379] Качество телекоммуникационных услуг смогут оценить нижегородские предприниматели
25 апреля 2024 18:44  [546] Производство лимонадов в Лыскове выросло на более чем 10% благодаря нацпроекту
25 апреля 2024 18:32  [348] Добро пожаловать: "Ростелеком" представил облачное решение для управления гостиничным бизнесом
25 апреля 2024 17:36  [467] Приём заявок на премию для самозанятых "Займись делом!" стартовал в регионе
Бизнес

Нижегородские инноваторы могут получить до 1 млн рублей в виде грантовой поддержки проектов

29 апреля 2024 11:42  [109] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Молодые нижегородские инноваторы могут получить гранты по программе Фонда содействия инновациям (ФСИ) "Умник-Электроника".

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, специалисты регионального представительства ФСИ – технопарка "Анкудиновка" - оказывают информационную и организационную помощь в оформлении заявок.

"Конкурс "Умник" - начальная ступень грантовых программ ФСИ, где победители могут получить грант на разработку перспективной идеи, еще не имея материальной базы для своего проекта. Для тех молодых исследователей, которые занимаются разработками электронного оборудования, радиоэлектроникой, СВЧ-приборами и другими направлениями, связанными с приобретением затратных деталей и компонентов, Фонд запустил дополнительный конкурс "Умник-Электроника" с увеличенным в два раза объемом грантовых средств – до одного миллиона рублей", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Заявки на конкурс принимаются до 3 июня 2024 года (10:00 мск). Принять участие в нем могут студенты, аспиранты и сотрудники образовательных учреждений в возрасте от 18 до 35 включительно, ранее не побеждавшие в конкурсных отборах в рамках программы "Умник". Конкурсные проекты участники выполняют вместе со своим научным руководителем, для которого также предусмотрена часть грантовых средств. Научный руководитель обеспечивает управление проектом на уровне планирования работ и оценки результатов его реализации.

По словам директора управляющей компании технопарка "Анкудиновка" Тимура Радаева, эксперты технопарка помогут разобраться с порядком подачи заявки, окажут помощь в ее составлении, а также будут сопровождать участников на всем протяжении реализации грантового проекта.

"Мы поможем пройти предакселерационную программу для проработки перспектив коммерческого использования результатов проектов участников, а также вместе с молодыми инноваторами проработаем варианты его совершенствования за счет грантовых средств", - отметил Тимур Радаев.

Ознакомиться с подробной информацией о конкурсе, а также подать заявку можно на сайте Фонда содействия инновациям.

Конкурс "Умник-Электроника" организован в рамках федерального проекта "Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции".

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в нижегородском центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гранты Инновация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph