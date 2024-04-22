Автозаводцы собрали и доставили гуманитарный груз защитникам в зону СВО в преддверии Дня Победы Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

В преддверии Дня Победы автозаводцы отправили гуманитарный груз для бойцов в зону специальной военной операции. В составе - стройматериалы, бензопилы, инструменты, окопные мешки, генератор, газовые баллоны, медикаменты и другие необходимые для быта и службы вещи. Также жители собрали подарки и написали письма и праздничные открытки для военнослужащих, чтобы подарить частичку своего тепла тем, кто в эти дни находится вдали от дома.

Перед отправкой груза в Автозаводском районе прошло памятное мероприятие в честь 79-ой годовщины Великой Победы. В нем приняли участие ветераны войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, ветераны боевых действий, участники СВО, представители администрации, активисты местного отделения "Единой России", учащиеся образовательных учреждений района.

"Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы почтить память наших предков, многие из которых уходили на фронт с Автозаводского района. Не жалея себя, принесли Победу, сделали нашу страну великой! Вместе с нами сегодня здесь присутствуют участники СВО, которые повторяют подвиги наших отцов и дедов, продолжают бороться с нацизмом. И эта связь времен и поколений не прервется, потому что мы любим свою Родину и гордимся своей страной. У всех нас одна цель – Победа и мир в наших домах, и знаем – Победа будет за нами! Здоровья, благополучия и мирного неба над головой!", - обратился к присутствующим глава администрации Автозаводского района, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Александр Нагин.

Ученики подготовили программу со стихами, песнями, посвященными Великой Отечественной войне, героям России и любви к Отчизне. Участники почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске в память автозаводцев-политбойцов, ушедших добровольцами на фронт в июне 1941 года. В годы войны из Автозаводского района на защиту Родины ушли 44 тысячи человек, каждый пятый остался на полях сражений.

Груз для военнослужащих уже доставлен к месту назначения. Также автозаводцы передали подарки детскому дому-интернату в Шахтёрске.

"По обращению командования воинских подразделений собрали и отвезли груз на передовую в район населенного пункта Попасная. В гумконвое все самое необходимое для наших военнослужащих. Все передали непосредственно в руки бойцов. Ребята знают, что мы гордимся ими, и наша поддержка будет с ними всегда – до победного возвращения домой. Также привезли в Шахтёрский детский дом инвалидов две теплицы, канцелярию, книги, сладости для детей. Большинство подарков собрали юные автозаводцы со своими родителями и педагогами", - рассказал член местного политсовета "Единой России" Автозаводского района Александр Марунченко, неоднократно участвовавший в формировании и доставке гумконвоев.

В сборе очередной партии груза принимали участие неравнодушные жители, общественные и волонтерские организации, социальные и коммерческие учреждения, администрация и местное отделение "Единой России" Автозаводского района Нижнего Новгорода.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам и тем, кто остался на территориях освобожденных регионов.

Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов на Донбасс – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами регулярно передают необходимые вещи, спецоборудование, медикаменты, продукты.

На базе общественных приемных "Единой России" и Штаба общественной поддержки продолжается сбор гуманитарной помощи.