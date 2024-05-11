Плата за пользование муниципальным жильём увеличится с 1 июля
Сормовскому району исполнилось 100 лет
Частичное перекрытие Мызинского моста для ремонта продлится до июня
Жителей Нижнего Новгорода просят оценить работу полиции
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 мая 2024 15:19  [35] Весеннее половодье завершилось на Горьковском водохранилище
14 мая 2024 14:55  [76] Около 14 тысяч кустарников посадят в 2024 году в Нижнем Новгороде
14 мая 2024 14:30  [135] Свыше 30 фальшивых купюр выявили в Нижегородской области в I квартале 2024 года
14 мая 2024 14:15  [93] Более тысячи нижегородских семей направили маткапитал на образование детей в 2024 году
14 мая 2024 13:54  [98] Наталья Савицкая: Гипертония - самая опасная болезнь
14 мая 2024 13:00  [128] Глеб Никитин занял 12 место среди глав регионов по упоминаниям в Telegram в апреле
14 мая 2024 12:30  [148] Нижегородцы смогут пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ 17 мая
14 мая 2024 12:17  [150] Более 370 тысяч школьников в ПФО узнали о защите персональных данных в интернете
14 мая 2024 12:05  [147] Ремонт Заревской объездной дороги начался в Дзержинске
14 мая 2024 11:47  [159] Турпоток нижегородцев в Азию в майские праздники вырос в два раза
Общество

Весеннее половодье завершилось на Горьковском водохранилище

14 мая 2024 15:19  [35] Общество

Фото: пресс-служба филиала ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"

Весеннее половодье завершилось в бассейне Горьковского водохранилища 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС".

По данным Волжской гидрометеорологической обсерватории, половодье продолжалось 45 дней при средней длительности в 69 дней.

Объем его составил 7,65 км3 воды, что составляет 71% от среднемноголетного значения.

"С учетом расходов Рыбинской ГЭС максимальный суммарный приток к створу Нижегородской ГЭС во время половодья пришелся на 5 апреля и достиг 5437 м3/с. Максимальный расход воды через гидроузел - 4100 м3/с- cпециалисты зафиксировали 7 апреля",- пояснили в ведомстве.

В филиале ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС» добавили, что пропуск воды через гидроузел в это половодье производился исключительно через гидроагрегаты, затворы водосливной плотины не открывались.

Напомним, две дороги затопило из-за паводка в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЭС Паводок
Поделиться:
Новости по теме
16 апреля 2024 17:30  [761] Внеплановый ремонт начался на мосту Нижегородской ГЭС в Городецком районе
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph