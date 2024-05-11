Весеннее половодье завершилось на Горьковском водохранилище Общество

Фото: пресс-служба филиала ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС"

Весеннее половодье завершилось в бассейне Горьковского водохранилища 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС".

По данным Волжской гидрометеорологической обсерватории, половодье продолжалось 45 дней при средней длительности в 69 дней.

Объем его составил 7,65 км3 воды, что составляет 71% от среднемноголетного значения.

"С учетом расходов Рыбинской ГЭС максимальный суммарный приток к створу Нижегородской ГЭС во время половодья пришелся на 5 апреля и достиг 5437 м3/с. Максимальный расход воды через гидроузел - 4100 м3/с- cпециалисты зафиксировали 7 апреля",- пояснили в ведомстве.

В филиале ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС» добавили, что пропуск воды через гидроузел в это половодье производился исключительно через гидроагрегаты, затворы водосливной плотины не открывались.

Напомним, две дороги затопило из-за паводка в Нижегородской области.