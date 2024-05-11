Второе отделение Центра военно-патриотического воспитания открылось в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Второе отделение Центра военно-патриотического воспитания открылось в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, его создали по инициативе воспитанников лагеря "Хочу стать десантником", и туда уже открыт набор ребят.

"Теперь желающим заниматься в центре школьникам из Приокского, Советского и Ленинского районов будет удобнее добираться на занятия. Мы продолжим работать над открытием таких центров в разных районах Нижнего Новгорода. По моему поручению уже идет подбор помещений", - пояснил Шалабаев.

В новом отделении, будет работать, в частности, школа операторов БПЛА. Также для оттачивания техники по прыжкам с парашютом было приобретен аппаратный тренажер с применением технологий виртуальной реальности.

Занятия бесплатные, на них могут ходить школьники с 10 лет.

Напомним, в 2023 году администрация Нижнего Новгорода ввела стипендию для патриотической молодежи.