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Общество

Работы над повышением качества горячего водоснабжения продолжаются в Нижнем Новгороде

16 мая 2024 13:58  [60] Общество

Фото: ГК Волгаэнерго

Повышение качества горячего водоснабжения в Автозаводском районе обсудили на заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству. С докладом на эту тему выступил технический директор ГК "Волгаэнерго" Игорь Шабанов.

В ходе заседания он отметил, что за последние три года в рамках инвестиционной программы компании была построена тепловая насосная станция, а также переложено более 13 км циркуляционных труб горячего водоснабжения от 9 существующих станций до жилых домов. Кроме того, на этих узлах было установлено новое теплообменное и насосное оборудование, работающее в автоматическом режиме. Все это позволило обеспечить нормативными параметрами горячей воды 103 жилых дома и 18 социальных объектов Нижнего Новгорода.

"В настоящее время идут работы по проектированию сетей, в результате чего будет улучшено качество горячего водоснабжения еще в 41 многоквартирном доме и 6 социальных объектах", - рассказал спикер.

Планируется, что до 2028 года компанией будет построено еще три новых насосных станций, благодаря чему нормативными параметрами горячей воды будут обеспечены 72 многоквартирных жилых дома и 11 социально значимых объектов: школы, больницы, детские сады. Общий бюджет проекта по повышению качества горячего водоснабжения составит порядка 1,5 млрд рублей.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ
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