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Общество

Пристрой к зданию НИРО в Нижнем Новгороде снесут за 8 млн рублей

20 мая 2024 10:58  [6] Общество

Фото: Яндекс. Панорамы

Аварийный пристрой к зданию Нижегородского института развития образования снесут в Cоветском районе в 2024 году. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Трехэтажное здание площадью 563 кв. метра расположено в Нижнем Новгороде на ул. Невзоровых, 29. Оно соединено с корпусом института переходом.

Заказчиком выступает ГБОУ "НИРО".

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 7,7 млн рублей. Заявки на аукцион по выбору подрядной организации принимаются до 24 мая. Подрядчика выберут 27 мая.

Здание должны снести до 31 июля.

Напомним, два довоенных дома снесут в Московском районе Нижнего Новгорода за 4,5 млн рублей.

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Теги:
Образование Снос
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