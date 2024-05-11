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Общество

Два довоенных дома снесут в Московском районе Нижнего Новгорода за 4,5 млн рублей

13 мая 2024 13:08  [59] Общество

Фото: Яндекс. Карты

Администрация Московского района Нижнего Новгорода объявила аукцион по выбору подрядчика для сноса двух аварийных домов. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Дом №7 по улице Героя Кошелева должен быть снесен до 22 июля. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 2,3 млн рублей. Итоги аукциона подведут 20 мая.

На снос аварийного дома №5 литера А на улице Героя Давыдова направят 2,1 млн рублей. Итоги торгов подведут 21 мая. Его должны снести до 3 июля.

Напомним, мэрия Нижнего Новгорода обнародовала список аварийных домов под снос в 2024 году.

СПРАВКА:

Двухэтажный деревянный дом №7 по улице Героя Кошелева был построен в 1940 году, в нем расположено 12 жилых помещений. Двухэтажный дом №5 литера А на улице Героя Давыдова 1937 года постройки, в нем расположено 12 квартир.

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Теги:
Ветхий фонд дома
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