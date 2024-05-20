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Спорт

Экстремальный фестиваль BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour пройдет в Нижнем Новгороде

20 мая 2024 13:58  [4] Спорт

Фото: Федерация скейтбординга России

В Нижнем Новгороде с 6 по 9 июня пройдет фестиваль экстремальных видов спорта BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour, сообщили в в пресс-службе облправительства.

По информации Федерации скейтбординга России, в соревнованиях по самокатному спорту, скейтбордингу и роллер-спорту среди профессионалов примут участие спортсмены из стран, которые входят в объединение БРИКС, а также те, кто изъявил желание присоединиться.

В этом году на турнире соберутся участники более чем из 20 стран, в том числе из Аргентины, Бахрейна, Республики Беларусь, Бразилии,Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции и других. В специально созданном к турниру скейтпарке на Нижневолжской набережной, а также в спорткомплексе "Горадром" будут организованы соревнования и мастер-классы.

Культурная составляющая фестиваля пройдет в центре культуры "Рекорд" и академии "Маяк". Здесь запланированы премьеры документальных фильмов и видеороликов про экшн-спорт, пройдут открытые лекции с зарубежными и российскими лидерами общественного мнения в сфере экстремального-спорта, культуры, урбанистики, паркостроения и предпринимателями. Также будет организована выставка современных художников и фотографов.

Помимо этого, Grand Skate Tour вместе с Phygital Games разработает виртуальную площадку, где каждый желающий сможет почувствовать себя скейтбордистом через видеоигру Skater XL.

Отмечается, что вход на все мероприятия фестиваля свободный.

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Теги:
БРИКС турнир экстремальный спорт
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