Бесплатную правовую консультацию для нижегородских пенсионеров и льготников проведут в июне Общество

Для нижегородских пенсионеров и льготников 14 июня будет организована бесплатная правовая консультация.

14 июня с 10.00 специалисты органов исполнительной власти и учреждений Нижегородской области проведут безвозмездную правовую консультацию для пенсионеров и граждан льготных категорий.

Консультации состоятся в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2.

Предварительная запись осуществляется при личном обращении в приемную граждан (каб. 22) или по телефонам: (831) 419-75-83, 430-96-39, 439-04-98 с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 17.00.

Запись на консультацию прекращается за три рабочих дня до ее проведения.