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Общество

Средства на водопровод в Кусаковке выделят из резервного фонда Нижнего Новгорода

16 июня 2024 09:57  [282] Общество

Принято решение выделить из резервного фонда Нижнего Новгорода средства на строительство водопровода в Кусаковке.

"Это Новинский сельсовет, деревня не так давно вошла в состав Нижнего Новгорода, и дома там не подключены к централизованной системе водоснабжения города. Есть локальный  водопровод, источником воды в котором является естественный природный родник, но местные жители жалуются на слабый напор, а в моменты пиковой нагрузки вода в кранах иногда вообще пропадает", - написал в телеграм-канале глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"В Кусаковке живут около 2,5 тысяч человек, и, конечно, мы должны обеспечить им комфортные условия, - отметил градоначальник. - Водоканал уже пытался решить проблему, отремонтировав оборудование на местной водопроводно-насосной станции, но это дало лишь краткосрочный эффект. Стало понятно, что нужны кардинальные меры, поэтому дал поручение водоканалу построить в деревне водопровод и переключить сети холодного водоснабжения в Кусаковке к централизованным сетям".

Напомним, в апреле 2024 года, сообщалось, что ямочный ремонт площадью 3 тысячи кв. метров проведут в Новинском сельсовете. 

сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, работы в поселке уже идут на улицах Центральной и Учительской. 

На данный момент подрядная организация МБУ "ОКА" занимается укладкой асфальта с помощью новой техники. Всего на территории поселка будет заасфальтировано 1,5 тысячи кв. метров карточным ремонтом и еще 1,5 тысячи - с помощью рециклера

Ремонтные работы также пройдут в деревне Кусаковка на улицах Центральной и Изосимлевской; в деревне Сартаково на улице Центральной и на подъезде под богородской трассой; в ЖК "Окский берег" на улицах Магистральной и Богородской; в поселке Кудьма на улице Станционной и в деревне Новопавловка на улице Новопавловской.

Отмечается, что план ремонта дорог был составлен по рекомендации местных жителей. Уже приведены в порядок 150 кв. метров дорожного покрытия. 

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Теги:
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