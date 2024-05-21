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Спорт

ПКМФ "Торпедо" добился успеха на соревнованиях в Бразилии

25 мая 2024 16:03  [100] Спорт

ПКМФ «Торпедо» добился успеха на соревнованиях в Бразилии.

"Нижегородское мини-футбольное «Торпедо» - в полуфинале Кубка мира по футзалу! В Бразилии со счетом 2:1 одолели сильного соперника - «Пальму футзал» из Испании. Молодцы, поздравляю!" - написал в телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

"Дважды отличился наш Михаил Костраба. Миша родом из Луганска, в 2014-м уехал с родителями в Сургут, а в 2018-м переехал в Нижний", - сообщил нижегородский губернатор.

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