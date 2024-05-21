Более 60 молодых ученых приняли участие в съезде на площадке НЦФМ в Сарове Общество

Фото: НЦФМ

Более 100 специалистов, в том числе свыше 60 молодых учёных и студентов, обсудили создание перспективных установок, исследование фундаментальных свойств веществ и получение новых материалов на II Всероссийской школе Национального центра физики и математики (НЦФМ) по проблемам исследований в сильных и сверхсильных магнитных полях в Сарове (Нижегородская область).

Мероприятие прошло при поддержке Госкорпорации "Росатом" и Научно-производственного центра физики (НПЦФ) РФЯЦ-ВНИИЭФ в рамках Десятилетия науки и технологий в России.

Молодых ученых приветствовал научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев, который напомнил, что именно в Сарове был установлен мировой рекорд создания сверхвысоких магнитных полей – 2800 Тл.

Ключевые результаты исследования вещества в сильных и сверхсильных магнитных полях в рамках научной программы НЦФМ представил научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, сопредседатель направления НЦФМ Вячеслав Соловьёв. Он отметил, что в рамках научной программы НЦФМ уже получен ряд научных результатов мирового уровня.

"С помощью взрывомагнитных генераторов в ядерном центре сегодня мы проводим эксперименты с разгоном лайнеров до высоких скоростей для сжатия термоядерной плазмы, исследования уравнений состояния материалов в области высоких давлений и температур", - рассказал ученый.

Лекции на школе НЦФМ представили ведущие учёные из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН, Объединённого института высоких температур РАН, Института физических проблем им. П.Л. Капицы РАН, Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Института физики микроструктур РАН, Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН, Института физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, Университета ИТМО, СПбПУ Петра Великого и РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Исследователи рассказали о создании современных перспективных установок, генерирующих сильные и сверхсильные магнитные поля, о получении новых магнитных материалов и проведении фундаментальных исследований веществ в более чем 15-ти лекциях, в том числе в ходе пленарных докладов и круглых столов.