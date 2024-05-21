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Общество

Замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев отметил уровень цифровизации нижегородских МФЦ

27 мая 2024 12:14  [96] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев высоко оценил уровень цифровизации нижегородских многофункциональных центров. Он принял участие во Всероссийской конференции МФЦ, которая прошла в рамках конференции "ЦИПР" в Нижнем Новгороде.

Участниками мероприятия стали не менее 130 человек более чем из 60 регионов страны.

"Нижегородская область – один из лидеров во всем, что касается заботы о людях, внедрения новых современных подходов в государственном управлении и обслуживании граждан. И МФЦ здесь не исключение. Сеть госуслуг региона занимает высокие позиции в федеральном рейтинге офисов "Мои документы". Реализация новых идей и внедрение новых технологий сделает обслуживание граждан в офисах "Мои документы" Нижегородской области еще более комфортным", - отметил Алексей Херсонцев.

Замминистра отметил, что нижегородская сеть МФЦ очень большая. Она насчитывает 64 отделения МФЦ и более 100 территориальных обособленных отделений. Первые центры в Нижнем Новгороде начали работать в 2013 году в исполнении "майских" указов президента РФ Владимира Путина

Одной из главных тем обсуждения конференции стала перспектива развития системы МФЦ до 2030 года. С докладами по теме выступили представители Нижегородской, Кемеровской, Липецкой, Московской областей.

"Нижегородская область одна из первых ввела в помощь сотрудникам и гражданам искусственный интеллект. Автоматизированные сервисы на основе ИИ задействованы в работе call-центра, чат-бота. При этом система постоянно обучается на новых запросах от граждан. Кроме того, был осуществлен переход на электронное взаимодействие – это ускоряет обработку документов, а значит, и срок оказания услуги", - подчеркнул министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Директор ГБУ Нижегородской области "Уполномоченный МФЦ" Светлана Мусарская, в свою очередь, провела экскурсию для Алексея Херсонцева непосредственно в одном из отделений МФЦ Нижнего Новгорода на пл. Советской. В ходе обхода коллегам продемонстрировали принцип работы автоматизированных сервисов на основе искусственного интеллекта, систему записи на прием с помощью чат-бота, речевую аналитику.

"Благодаря новым сервисам увеличилась скорость обработки обращений граждан: искусственный интеллект обрабатывает простые входящие запросы быстрее, чем операторы call-центра, что сокращает время ожидания ответа. Кроме того, увеличилась доступность государственных услуг: автоматизация позволила call-центру МФЦ работать без перерывов и выходных. Мы получили возможность оперативно отрабатывать пиковые нагрузки. В случае чрезвычайных событий можно быстро настроить автоматическую обработку запросов", - сказала Светлана Мусарская.

Напомним, что получать государственные и муниципальные услуги могут как физические, так и юридические лица, в том числе представители бизнеса. Во всех МФЦ Нижегородской области юридические лица могут обратиться за предоставлением 91 услуги.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Центр биометрических технологий будут развивать сервисы в регионе.

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Теги:
IT МФЦ ЦИПР
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