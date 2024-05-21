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Экономика

Нижегородские аграрии продолжают наращивать производство мяса, молока и яиц

31 мая 2024 15:54  [90] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские предприятия агропромышленного комплекса с начала года увеличили производство животноводческой продукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

Так, в январе-апреле объёмы производства мяса выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенный рост в производстве мяса произошёл за счёт увеличения производства свинины и мяса птицы.

Яиц произведено больше на 4%, молока - на 3%.

"Перед отраслью стоит задача по дальнейшему наращиванию производства продукции животноводства", - подчеркнул Николай Денисов.

Улучшению показателей способствуют в том числе меры государственной поддержки. Так, в региональном бюджете на поддержку животноводства заложено 1,8 млрд рублей. Средства планируется адресно направить на возмещение части затрат, связанных со строительством и реконструкцией животноводческих объектов, на развитие племенного животноводства, производство молока и мяса.

Напомним, в 2023 году в Нижегородской области открыли около 20 животноводческих объектов.

Ранее стало известно, что на развитие АПК региона в 2024 году направят свыше 6 млрд рублей.

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Теги:
АПК Продовольствие Производство
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