Нижегородские аграрии продолжают наращивать производство мяса, молока и яиц Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские предприятия агропромышленного комплекса с начала года увеличили производство животноводческой продукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

Так, в январе-апреле объёмы производства мяса выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенный рост в производстве мяса произошёл за счёт увеличения производства свинины и мяса птицы.

Яиц произведено больше на 4%, молока - на 3%.

"Перед отраслью стоит задача по дальнейшему наращиванию производства продукции животноводства", - подчеркнул Николай Денисов.

Улучшению показателей способствуют в том числе меры государственной поддержки. Так, в региональном бюджете на поддержку животноводства заложено 1,8 млрд рублей. Средства планируется адресно направить на возмещение части затрат, связанных со строительством и реконструкцией животноводческих объектов, на развитие племенного животноводства, производство молока и мяса.

Напомним, в 2023 году в Нижегородской области открыли около 20 животноводческих объектов.

Ранее стало известно, что на развитие АПК региона в 2024 году направят свыше 6 млрд рублей.