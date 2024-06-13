Первую сделку с эскроу-счетом для ИЖС заключили в Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первую в Нижегородской области сделку заключили с использованием эскроу-счета для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сделку провел "Банк ДОМ.РФ".

Первым заемщиком стала семья из Нижнего Новгорода: деньги на строительство частного дома ей были предоставлены в рамках федеральной льготной ипотечной программы "Семейная ипотека".

Заемщик получил скидку в 1% на весь срок кредитования, итоговая ставка по льготной ипотеке составила 5% годовых.

"Финансирование с использованием эскроу-счетов активно применяется в Нижегородской области при строительстве многоквартирных домов. Одним из главных преимуществ этого механизма являются финансовые гарантии как для покупателей квартир, так и для застройщиков. Применение эскроу-счетов при строительстве частных домов увеличит их востребованность и сделает жилье в Нижегородской области доступнее", - отметил министр строительства региона Дмитрий Груничев.

В свою очередь представители регионального отделения АО "Банк ДОМ.РФ" добавили, что в Нижегородской области у застройщиков и подрядных организаций наблюдается повышенный интерес к ИЖС, с использованием счетов эскроу.

Напомним, около 37 тысяч ипотечных кредитов выдано в Нижегородской области.