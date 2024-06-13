Заполярный драмтеатр покажет нижегородцам "Ополченский романс" Захара Прилепина Культура и отдых

Фото: Норильский Заполярный театр драмы

Норильский Заполярный театр драмы им. Маяковского представит российскую премьеру спектакля, поставленного по сборнику рассказов Захара Прилепина "Ополченский романс". Одними из самых первых постановку смогут увидеть нижегородцы на сцене ТЮЗа. Об этом рассказали в пресс-службе самого северного театра в мире.

Согласно информации, спектакль создан в сотрудничестве артистов с ветеранами СВО и ополчения Донбасса. Уникальность постановки в том, что при показе в Нижнем Новгороде в ней примут участие и местные участники СВО.

Отмечается, что книга Захара Прилепина "Ополченский романс" опубликована в 2020-ом, это "роман в рассказах" - художественное повествование о жизни на войне, но сквозные персонажи в них не выдуманы. В единую историю рассказы свёл драматург, режиссёр Михаил Ярош-Барский. Он "провёл" всех героев вместе от трагического 2014-го через все перипетии сопротивления – к встрече танковых колонн Вооруженных сил России в 2022-м.

В ходе репетиций по всем возникшим вопросам артистов консультировали норильчане-ветераны освободительного движения Донбасса.

"Отличная работа. Болеете вы за СВО, не болеете вы за СВО, пацифист вы или милитарист… - не имеет никакого значения. Это просто качественная работа и, кстати, где акценты расставлены так, что их можно читать по-разному: как гуманистически, так и глубоко патриотически. Это собственно и является всегда доказательством того, что перед вами настоящий художественный акт", - прокомментировал спектакль сам Захар Прилепин, который бесплатно дал театру права на постановку.