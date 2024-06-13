Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
17 июня 2024 11:39  [122] Заполярный драмтеатр покажет нижегородцам "Ополченский романс" Захара Прилепина
14 июня 2024 09:33  [365] Почти 50 нижегородских культурных проектов получат грантовую поддержку в 2024 году
13 июня 2024 15:05  [471] "Книжный парк" и "Точка Урбан" появятся в Нижнем Новгороде: Эн+ подвел итоги грантового конкурса "Города со знаком плюс"
13 июня 2024 13:12  [368] Нижегородские книги получили высокие оценки на фестивале "Красная площадь"
13 июня 2024 12:55  [392] Рабочий день его уже почти закончен: завершились съемки сериала "Комбинация" — премьера на Wink.ru приближается
12 июня 2024 20:43  [578] Участники Парада национальностей пронесли 100-метровый триколор по Б. Покровской
12 июня 2024 15:08  [506] Автомотопробег к 25-летию операции в Приштине против НАТО прошел в Нижнем Новгороде
12 июня 2024 12:53  [495] Арт-кластер "Таврида" открыл регистрацию на седьмой образовательный "Семейный заезд"
11 июня 2024 18:06  [437] Архивная выставка о Пушкине открылась в Большом Болдине
11 июня 2024 15:32  [453] "Книжный парк" появится в Автозаводском районе
Культура и отдых

Заполярный драмтеатр покажет нижегородцам "Ополченский романс" Захара Прилепина

17 июня 2024 11:39  [122] Культура и отдых

Фото: Норильский Заполярный театр драмы

Норильский Заполярный театр драмы им. Маяковского представит российскую премьеру спектакля, поставленного по сборнику рассказов Захара Прилепина "Ополченский романс". Одними из самых первых постановку смогут увидеть нижегородцы на сцене ТЮЗа. Об этом рассказали в пресс-службе самого северного театра в мире.

Согласно информации, спектакль создан в сотрудничестве артистов с ветеранами СВО и ополчения Донбасса. Уникальность постановки в том, что при показе в Нижнем Новгороде в ней примут участие и местные участники СВО.

Отмечается, что книга Захара Прилепина "Ополченский романс" опубликована в 2020-ом, это "роман в рассказах" - художественное повествование о жизни на войне, но сквозные персонажи в них не выдуманы. В единую историю рассказы свёл драматург, режиссёр Михаил Ярош-Барский. Он "провёл" всех героев вместе от трагического 2014-го через все перипетии сопротивления – к встрече танковых колонн Вооруженных сил России в 2022-м.

В ходе репетиций по всем возникшим вопросам артистов консультировали норильчане-ветераны освободительного движения Донбасса.

"Отличная работа. Болеете вы за СВО, не болеете вы за СВО, пацифист вы или милитарист… - не имеет никакого значения. Это просто качественная работа и, кстати, где акценты расставлены так, что их можно читать по-разному: как гуманистически, так и глубоко патриотически. Это собственно и является всегда доказательством того, что перед вами настоящий художественный акт", - прокомментировал спектакль сам Захар Прилепин, который бесплатно дал театру права на постановку.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гастроли Захар Прилепин Спектакль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph