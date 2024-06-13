Зарплата в российском секторе IT выросла за год на 12% Бизнес

Зарплата в российском секторе IТ за год выросла почти на 12%, сообщает ТАСС.

Таким образом, средний размер оплаты труда в этой сфере по итогам первого квартала 2024 года составляет 123 тыс. рублей.

Больше всего зарабатывают сотрудники IТ-компаний в возрасте 35-44 лет - 152 тыс. рублей, и 45-54 лет - 133 тыс. рублей. У работников возрастом до 25 лет рост зарплат составил почти 16,%.

Среди регионов лидером по уровню оплаты в отрасли является Москва (в среднем 217 тыс. рублей). Далее следуют Московская область (157 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (151 тыс. рублей). Также в числе лидеров по данному показателю - Республика Татарстан (115 тыс. рублей) и Новосибирская область (113 тыс. рублей).

Прирост вакансий по IТ за первый квартал 2024 года в целом по стране составил порядка 6-7%.

Ранее сообщалось, что две нижегородские компании одержали победу на всероссийской премии в области цифровых технологий CIPR Digital.