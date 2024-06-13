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Общество

Турбоагрегат №1 Дзержинской ТЭЦ пройдет капитальный ремонт

20 июня 2024 18:02  [75] Общество

Фото: Т Плюс

На Дзержинской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" проходит плановый капитальный ремонт турбины №1. Технические мероприятия повысят надежность работы турбоагрегата мощностью 60 МВт и станции в целом.

Подобные капитальные ремонты паровых турбин по регламенту проводятся каждые 34 тыс. часов наработки, или раз в пять лет. Они включают полную разборку цилиндров высокого и низкого давления турбины, ремонт и замену элементов проточной части, устранение выявленных дефектов на вспомогательном оборудовании. Сверх этих типовых работ производится замена 29 и 30 ступеней ротора турбины. В соответствии с графиком работы продлятся до конца августа.

"Ежегодно плановые ремонты проходит все основное генерирующее оборудование ТЭЦ. Это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу станции и надежное теплоснабжение жителей города", – отмечает технический директор – главный инженер Дзержинской ТЭЦ Дмитрий Чернядьев.

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Теги:
Т Плюс
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