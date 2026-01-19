Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 января 2026 11:16В посёлке Калиниха Воскресенского округа вручили ключи от квартир детям-сиротам
19 января 2026 11:16Автоюрист Воропаев рассказал, как защититься от штрафов, если разметку замело
19 января 2026 11:11Начать с нуля: Билайн сделал бесплатным "Чистый номер"
19 января 2026 11:00Нижегородские трамваи №8 и №417 изменят маршрут из-за замены рельсов
19 января 2026 10:44Билеты на электричку из Нижнего Новгорода в Казань подорожали почти на 10%
19 января 2026 10:30Магнитные бури накроют Нижегородскую область 20 января
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
19 января 2026 09:55Вредную для здоровья воду нашли в Нижегородской области
18 января 2026 15:25Нижегородцам напомнили о необходимости дезинфицировать телефоны
18 января 2026 14:40Госэкспертиза одобрила проект капремонта детсада №127 в Нижнем Новгороде
Общество

Автоюрист Воропаев рассказал, как защититься от штрафов, если разметку замело

19 января 2026 11:16 Общество
Автоюрист Воропаев рассказал, как защититься от штрафов, если разметку замело

С приходом зимы многие города сталкиваются с серьёзными трудностями из-за обильных снегопадов. Сугробы затрудняют движение и приводит к параличу транспортных потоков. Дорожная разметка часто скрывается под снегом, создавая дополнительные проблемы для водителей.

В таких условиях автомобилисты рискуют получить штрафы, которые могут быть несправедливыми: автоматические камеры фиксации продолжают работать даже в условиях сильного снегопада, ведь они ориентируются на наличие разметки, а не на её реальное состояние.

Автоюрист Лев Воропаев в беседе с 360.ru уточнил, что штрафы могут приходить, даже если водитель физически не мог видеть разметку. Но такие штрафы можно и нужно оспаривать, подчеркнул эксперт.

Для успешной подачи жалобы важно предоставить доказательства, подтверждающие вашу позицию. Это могут быть видеозаписи или фотоснимки дороги, на которых видно, что разметка скрыта снежным покровом.

Если штраф всё же был выписан, необходимо действовать следующим образом:

  1. Подайте жалобу вышестоящему должностному лицу в органы, которые вынесли постановление. 

  2. При отказе обращайтесь в районный суд по месту фиксации нарушения. 

  3. Рассмотрите возможность обращения в областной суд. 

  4. В крайнем случае, обратитесь в Верховный суд России. 

Ключевым моментом в обжаловании штрафов является наличие доказательств. Постарайтесь сделать кадры в день нарушения, зафиксировав сугробы, закрывающие разметку, и общую ситуацию на дороге. Это поможет вам подтвердить свою позицию в суде.

Заснеженные парковки также могут стать причиной проблем для водителей. Если из-за сугроба автомобиль невозможно поставить вплотную к бордюру или он частично выходит за пределы разметки, формально это может быть расценено как нарушение.

Однако, как пояснил юрист, само по себе нарушение синей парковочной разметки не является административным правонарушением. Опасность возникает в том случае, если машина создаёт помехи для других участников движения. В этом случае возможен штраф до 3000 рублей, а также эвакуация транспортного средства.

Важно помнить, что вина коммунальных служб не освобождает водителя от обязанности соблюдать ПДД. Однако, если нарушение было вынужденным, и вы сможете доказать, что иного способа припарковаться не было, это может стать решающим аргументом в суде.

Существуют и дополнительные риски:

  1. Повреждение машины при уборке снега. Если коммунальная техника повредила ваш автомобиль, это считается ДТП. В этом случае необходимо вызвать ГИБДД для фиксации происшествия, провести оценку ущерба и требовать возмещения. Водитель скрывшейся техники может быть лишён прав.

  2. Самостоятельная расчистка места парковки. Перебрасывая снег с парковки на тротуар, вы можете получить штраф за создание помех для пешеходов.

  3. Просрочка оплаты парковки. Если из-за борьбы со снегом вы не успели оплатить парковку в течение пяти минут и получили штраф, его также можно оспорить. В этом случае важно предоставить фото- или видеодоказательства сложных погодных условий.

"Если доказательная база подтверждает те обстоятельства, на которые вы ссылаетесь, то суды очень часто встают на сторону лица, которое оштрафовали", — заключил Лев Воропаев.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Снег Штраф
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных