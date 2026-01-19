Автоюрист Воропаев рассказал, как защититься от штрафов, если разметку замело Общество

С приходом зимы многие города сталкиваются с серьёзными трудностями из-за обильных снегопадов. Сугробы затрудняют движение и приводит к параличу транспортных потоков. Дорожная разметка часто скрывается под снегом, создавая дополнительные проблемы для водителей.

В таких условиях автомобилисты рискуют получить штрафы, которые могут быть несправедливыми: автоматические камеры фиксации продолжают работать даже в условиях сильного снегопада, ведь они ориентируются на наличие разметки, а не на её реальное состояние.

Автоюрист Лев Воропаев в беседе с 360.ru уточнил, что штрафы могут приходить, даже если водитель физически не мог видеть разметку. Но такие штрафы можно и нужно оспаривать, подчеркнул эксперт.

Для успешной подачи жалобы важно предоставить доказательства, подтверждающие вашу позицию. Это могут быть видеозаписи или фотоснимки дороги, на которых видно, что разметка скрыта снежным покровом.

Если штраф всё же был выписан, необходимо действовать следующим образом:

Подайте жалобу вышестоящему должностному лицу в органы, которые вынесли постановление. При отказе обращайтесь в районный суд по месту фиксации нарушения. Рассмотрите возможность обращения в областной суд. В крайнем случае, обратитесь в Верховный суд России.

Ключевым моментом в обжаловании штрафов является наличие доказательств. Постарайтесь сделать кадры в день нарушения, зафиксировав сугробы, закрывающие разметку, и общую ситуацию на дороге. Это поможет вам подтвердить свою позицию в суде.

Заснеженные парковки также могут стать причиной проблем для водителей. Если из-за сугроба автомобиль невозможно поставить вплотную к бордюру или он частично выходит за пределы разметки, формально это может быть расценено как нарушение.

Однако, как пояснил юрист, само по себе нарушение синей парковочной разметки не является административным правонарушением. Опасность возникает в том случае, если машина создаёт помехи для других участников движения. В этом случае возможен штраф до 3000 рублей, а также эвакуация транспортного средства.

Важно помнить, что вина коммунальных служб не освобождает водителя от обязанности соблюдать ПДД. Однако, если нарушение было вынужденным, и вы сможете доказать, что иного способа припарковаться не было, это может стать решающим аргументом в суде.

Существуют и дополнительные риски:

Повреждение машины при уборке снега. Если коммунальная техника повредила ваш автомобиль, это считается ДТП. В этом случае необходимо вызвать ГИБДД для фиксации происшествия, провести оценку ущерба и требовать возмещения. Водитель скрывшейся техники может быть лишён прав. Самостоятельная расчистка места парковки. Перебрасывая снег с парковки на тротуар, вы можете получить штраф за создание помех для пешеходов. Просрочка оплаты парковки. Если из-за борьбы со снегом вы не успели оплатить парковку в течение пяти минут и получили штраф, его также можно оспорить. В этом случае важно предоставить фото- или видеодоказательства сложных погодных условий.

"Если доказательная база подтверждает те обстоятельства, на которые вы ссылаетесь, то суды очень часто встают на сторону лица, которое оштрафовали", — заключил Лев Воропаев.