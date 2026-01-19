Магнитные бури накроют Нижегородскую область 20 января Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

Нижегородскую область 20 января накроет сильная магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, произошедшей 18 января.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, причиной надвигающейся бури стал выброс солнечной плазмы, который произошёл в результате вспышки класса X1.95. Поток заряженных частиц направился прямо к Земле, и, по прогнозам, ударит по магнитосфере планеты в середине дня 20 января.

По оценкам ученых, вероятность того, что буря достигнет максимального пятого уровня, составляет около 10%.

В ночь с 20 на 21 января возможны яркие полярные сияния, которые, предположительно, будут видны на значительной части территории России.

Медики предупреждают метеозависимых людей о возможном ухудшении самочувствия в период геомагнитной нестабильности. В такие дни рекомендуется избегать переутомления, ограничить стрессовые нагрузки и внимательно следить за состоянием здоровья.

Ранее сообщалось, что в 2026 году нижегородцы смогут наблюдать уникальные астрономические события.