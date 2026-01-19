10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Вредную для здоровья воду нашли в Нижегородской области

Вредную для здоровья воду нашли в Нижегородской области

Превышение нормы по жесткости водопроводной воды зафиксировано в одном из районов Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Исследования проводились в период с 23 декабря 2025-го по 15 января 2026 года специалистами химико-токсикологического отдела Нижегородской испытательной лаборатории. Как напомнили в ведомстве, кальций и магний в умеренных количествах необходимы организму, однако их избыток в воде может нанести вред здоровью.

По словам специалистов, чрезмерная жесткость воды снижает усвоение питательных веществ из пищи, способствует накоплению солей в организме и может спровоцировать развитие мочекаменной болезни.

Также отмечается негативное влияние на внешний вид: жесткая вода сушит кожу, делает волосы ломкими и затрудняет их расчесывание. Кроме того, она может ускорять процессы старения кожи.

Результаты исследования уже переданы заказчику для принятия необходимых мер.

Ранее сообщалось, что в нижегородском сливочном масле обнаружили говяжий жир.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

водопровод Исследование Медицина и здоровье
