Проект ремонта путепровода над проспектом Ленина в Нижнем Новгороде обойдется в 8,5 млн рублей Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

МКУ "ГУММиД" объявило аукцион по выбору подрядчика для разработки проекта капремонта путепровода на улице Новикова-Прибоя над проспектом Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить инженерно-геологические и геодезические изыскания для капремонта путепровода длиной 225,38 метра, после чего подготовить проектную документацию.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 8,5 млн рублей. Средства на проект выделят из городского бюджета. Итоги аукциона подведут 25 июня.

Проект ремонта путепровода должен быть подготовлен до 15 апреля 2025 года.

Напомним, на ремонт подхода к Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде выделили 90 млн рублей.