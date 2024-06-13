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Спорт

Кристина Завиваева выиграла две "бронзы" на первенстве Азии по шахматам

24 июня 2024 16:17  [92] Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородка, воспитанница спортшколы №9 Кристина Завиваева завоевала две бронзовые медали на Первенстве Азии по рапиду и классическим шахматам среди мальчиков и девочек, юношей и девушек. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Всего в международном турнире в разных возрастных группах приняли участие более 600 шахматистов из стран Азии. По итогам соревнований 11-летняя Кристина Завиваева (тренер Антон Яценко) стала бронзовым призером соревнований среди девочек до 12 лет по быстрым и классическим шахматам.

"Кристина играла на равных с сильнейшими спортсменками из Индии, Китая, Вьетнама, Кореи, Турции, Казахстана и других стран Азии. Она имела все шансы победить в последнем туре и стать чемпионкой. И то, что второй год подряд Кристина завоевывает медали на азиатском первенстве, говорит о том, что она - одна из сильнейших шахматисток мира в своем возрасте!", – отметил отец нижегородской шахматистки, президент Федерации шахмат Нижегородской области Илья Завиваев.

Ранее сообщалось, что площадка для игры в шахматы открылась в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде.
 

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Теги:
шахматы
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