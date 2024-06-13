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Общество

Новый сосудистый центр откроется в Нижегородской области в 2024 году

24 июня 2024 17:29  [108] Общество

Новый сосудистый центр откроется в Нижегородской области в декабре 2024 года. Об этом сообщил главный редактор ИА "Стационар-Пресс" Алексей Никонов со ссылкой на министра здравоохранения региона Галину Михайлову.

Для снижения смертности от болезней системы кровообращения новый региональный сосудистый центр откроется в Борской ЦРБ.

"Также планируется дооснастить открытые ранее первичные сосудистые отделения в Семенове и Шахунье. Кроме того, планируется продлить проект "Кардиодесант", в рамках которого ежемесячно ведущие кардиологи будут осматривать до 2500 человек в четырех муниципальных округах региона", - пояснил Никонов.

Помимо этого, в Нижегородской области появится программа когнитивной реабилитации для пациентов с болезнями Альцгеймера и Паркинсона, а скрининг риска болезни Альцгеймера будет включен программу в диспансеризации граждан старше 65 лет.

Напомним, новую поликлинику построят в Советском районе за 700 млн рублей.

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Теги:
Борский г.о. Здравоохранение
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