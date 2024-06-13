"ЛУКОЙЛ" вошел в Книгу рекордов России как организатор самого массового забега в Арктике Спорт

"Энерго Трейл", организованный компанией "ЛУКОЙЛ", включён в Книгу рекордов России как "Cамый массовый забег на несколько дистанций в течение одного дня за Полярным кругом в одной локации с результатом 498 человек". С учётом эстафетных команд в забегах приняли участие около 700 спортсменов и свыше 100 зрителей. Об этом сообщает Telegram-канал ПАО "ЛУКОЙЛ".

Маршруты "Трейла" стартовали в 43 км от побережья Баренцева моря и пролегали по территории Кольского ветропарка по уже имеющимся дорогам и освоенным площадям для минимизации воздействия на уникальную северную природу.

Спортивное мероприятие проходит в Заполярье второй год подряд и привлекает всё больше внимания со стороны профессиональных бегунов, любителей из десятков регионов России и звёзд большого спорта. В этом году представители дочерних обществ ПАО "ЛУКОЙЛ" и ещё нескольких отечественных компаний активно поддержали Трейл: сформировано 19 корпоративных команд, в том числе "ЭЛ5-Энерго", ФК "Спартак", "Северсталь", "Кольское РДУ".

Почётными гостями "Энерго Трейла" стали президент Федерации лыжных гонок России – многократная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по лыжным гонкам Елена Вяльбе, чемпион России в составе московского "Спартака" Артём Ребров и серебряный призёр зимних Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский.

В рамках Года семьи организаторы "Трейла" учредили номинацию "Семейный забег". Средства, собранные по итогам регистрации участников забега, были направлены в благотворительные организации Мурманской области с возможностью выбора получателя помощи: приюту для животных, центру защиты материнства, клубу родителей и детей-инвалидов или молодёжному экологическому движению.

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