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Политика

Встреча молодежи с депутатами разных созывов прошла в нижегородском Заксобрании

26 июня 2024 12:20  [4] Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Законодательном Собрании Нижегородской области прошла встреча депутатов І и ІІ созывов, приуроченная к 30-летию регионального парламента.

По предложению председателя Заксобрания Евгения Люлина общение действующего созыва и молодежи с теми, кто стоял у истоков формирования и развития областного законодательства, будет проходить на постоянной основе. Это важно для сохранения традиций и истории нижегородского парламентаризма.

На первую встречу с молодыми парламентариями были приглашены депутаты, работавшие в Законодательном Собрании с 1994 по 2002 годы. Председатель ЗСНО Евгений Люлин в ходе общения с молодыми коллегами отметил важность преемственности поколений в законотворческой деятельности.

"Все мы понимаем, что законы пишутся не в кабинетах, а на земле, с участием широкого круга экспертов, общественников и жителей. Первым быть всегда трудно: на тебя всегда обращено внимание, с тебя – особый спрос. Коллег, кто работал в первых созывах, я считаю настоящими героями. Именно они, не имея опыта, по крупицам собирали нашу область, сформировали базис, на котором сегодня строится региональное законодательство. Важность сохранения той истории и традиций для каждого современного депутата и уж тем более молодого парламентария я считаю важным делом", - сказал Евгений Люлин.

Председатель регионального парламента I и II созывов Анатолий Козерадский рассказал, как порой непросто было работать на пустой нормотворческой почве. Поделился воспоминаниями о работе депутатов в 90-е годы, об особенностях того времени, подчеркнув, что несмотря на различия в политических взглядах, жаркие споры, атмосфера в парламенте всегда была доброжелательной и конструктивной.

С течением времени суть депутатской работы не поменялась. В центре внимания по-прежнему остается скрупулезный труд над законопроектами в интересах граждан, внимательное отношение к нуждам промышленности, АПК, и поддержка инноваций. Решения принимаются, опираясь на традиции, знание предыстории того или иного законопроекта.

"Сегодняшним депутатам работать гораздо проще, архивы – в электронном виде, легко и быстро можно связаться с коллегами из других регионов для изучения их опыта. Наконец, есть опыт старших коллег-ветеранов, на чей совет и знания всегда можно опереться. Продолжать дело предыдущих созывов – наша прямая обязанность" - резюмировал Евгений Люлин.

В завершение встречи всех почетных гостей наградили юбилейными медалями "30 лет Законодательному Собранию Нижегородской области", выразив благодарность за вклад в законодательную деятельность и развитие региона. Планируется, что до конца года также пройдут и встречи депутатов следующих – III, IV и V созывов.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин отметил работу Молодежного парламента при нижегородском Заксобрании.

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Теги:
Законодательное собрание Молодёжный парламент
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