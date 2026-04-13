Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
13 апреля 2026 13:36
Иван Калмыков стал ректором КУПНО
13 апреля 2026 11:52
Юрий Станкевич: "Дистанцирование от чужих проблем — не моя история"
11 апреля 2026 11:48
Эксклюзив
Отец Илона Маска в Нижнем Новгороде: "Всё, что мне говорили о России, — неправда"
11 апреля 2026 10:25
Дмитрий Старостин и Эррол Маск возложили цветы к Вечному огню
11 апреля 2026 09:12
Денис Мантуров и Глеб Никитин посетили Саров
10 апреля 2026 17:13
Порядок наказания чиновников за коррупцию обновили в Нижнем Новгороде
10 апреля 2026 15:50
Сергей Филиппов назначен врио главы Ветлужского округа
08 апреля 2026 17:38
Нижегородским чиновникам запретили покупать дорогие машины и телефоны
08 апреля 2026 13:16
Полномочия главы Ветлужского округа Лавренова прекращены досрочно
08 апреля 2026 09:38
Клочкова, Ребров и Аксиньин заявились на праймериз "Единой России"
13 апреля 2026 13:36 Политика
Иван Калмыков стал ректором КУПНО

Фото: Максим Герасимов

Иван Калмыков назначен ректором Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО). До последнего времени он занимал пост проректора, сообщили в региональном правительстве.

Калмыков окончил исторический факультет ННГУ имени Н.И. Лобачевского, является кандидатом исторических наук. Он стал финалистом конкурса управленцев "Лидеры России" в треке "Наука", а также является автором книг и публикаций по нижегородскому краеведению.

До перехода в КУПНО Иван Калмыков возглавлял "Молодую Гвардию" "Единой России", работал в Законодательном собрании Нижегородской области и преподавал в вузах региона. Также он занимал должность заместителя министра кадровой и молодежной политики Нижегородской области.

Напомним, КУПНО был создан в 2020 году как региональный центр трансформации государственной службы. В числе ключевых направлений его работы — подготовка государственных служащих нового формата, повышение эффективности процессов в органах власти региона, внедрение современных образовательных практик и инструментов бережливых технологий, развитие управленческих компетенций, формирование новой корпоративной культуры и выявление перспективных сотрудников для дальнейшего профессионального роста в системе власти.

Ранее сообщалось, что проректором КУПНО назначена Мария Самоделкина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КУПНО Назначения
Поделиться:
Новости по теме
10 апреля 2026 15:50
Сергей Филиппов назначен врио главы Ветлужского округа
09 апреля 2026 09:10
У главы нижегородского минздрава появится зам по родовспоможению
03 апреля 2026 16:48
Новым директором Дома народного единства станет Сергей Федоров
03 апреля 2026 14:12
Нижегородское Агентство гостеприимства возглавила Александра Молькова
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных