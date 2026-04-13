Иван Калмыков стал ректором КУПНО

Иван Калмыков назначен ректором Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО). До последнего времени он занимал пост проректора, сообщили в региональном правительстве.
Калмыков окончил исторический факультет ННГУ имени Н.И. Лобачевского, является кандидатом исторических наук. Он стал финалистом конкурса управленцев "Лидеры России" в треке "Наука", а также является автором книг и публикаций по нижегородскому краеведению.
До перехода в КУПНО Иван Калмыков возглавлял "Молодую Гвардию" "Единой России", работал в Законодательном собрании Нижегородской области и преподавал в вузах региона. Также он занимал должность заместителя министра кадровой и молодежной политики Нижегородской области.
Напомним, КУПНО был создан в 2020 году как региональный центр трансформации государственной службы. В числе ключевых направлений его работы — подготовка государственных служащих нового формата, повышение эффективности процессов в органах власти региона, внедрение современных образовательных практик и инструментов бережливых технологий, развитие управленческих компетенций, формирование новой корпоративной культуры и выявление перспективных сотрудников для дальнейшего профессионального роста в системе власти.
Ранее сообщалось, что проректором КУПНО назначена Мария Самоделкина.
