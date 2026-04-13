Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
13 апреля 2026 11:52
Юрий Станкевич: "Дистанцирование от чужих проблем — не моя история"
11 апреля 2026 11:48
Эксклюзив
Отец Илона Маска в Нижнем Новгороде: "Всё, что мне говорили о России, — неправда"
11 апреля 2026 10:25
Дмитрий Старостин и Эррол Маск возложили цветы к Вечному огню
11 апреля 2026 09:12
Денис Мантуров и Глеб Никитин посетили Саров
10 апреля 2026 17:13
Порядок наказания чиновников за коррупцию обновили в Нижнем Новгороде
10 апреля 2026 15:50
Сергей Филиппов назначен врио главы Ветлужского округа
08 апреля 2026 17:38
Нижегородским чиновникам запретили покупать дорогие машины и телефоны
08 апреля 2026 13:16
Полномочия главы Ветлужского округа Лавренова прекращены досрочно
08 апреля 2026 09:38
Клочкова, Ребров и Аксиньин заявились на праймериз "Единой России"
07 апреля 2026 15:41
Юрий Станкевич: "Будем предпринимать все усилия, чтобы планы и задачи, о которых говорят жители, были реализованы"
13 апреля 2026 11:52 Политика
Юрий Станкевич: Дистанцирование от чужих проблем — не моя история

Фото: Александр Воложанин

Депутат Государственной Думы Юрий Станкевич подал документы для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по одномандатному округу №131. Праймериз пройдут с 25 по 31 мая. Победители представят партию на выборах в Госдуму.  

Станкевич — потомственный военный, кадровый офицер, федеральный политик и многодетный отец. В Государственной Думе Станкевич работает уже пять лет.

В интервью pravda-nn.ru депутат рассказал не только о своей работе, но и о семье, которая является его главной опорой.  

"Почти половина моей жизни, два последних десятилетия, неразрывно связана с нижегородской землей. Люблю наш город, людей, архитектуру, глубокое историческое наследие. Часто бываю в сельских округах и не устаю восхищаться отзывчивостью и силой духа нижегородцев, красотой природы и потенциалом, которым обладает наша земля", - отметил Станкевич.

У него семеро детей. Старший сын Владимир окончил военное училище, продолжив офицерскую династию, владеет несколькими иностранными языками, у него уже есть собственная семья и маленький сын. Средний сын Владислав — дипломированный летчик, проходит срочную службу в Вооруженных силах. Младший сын Вячеслав в этом году заканчивает школу и готовится к ЕГЭ. Четыре дочери — Арина, Божена, Вероника и Агата — школьницы и дошкольницы.  

За время работы в Госдуме Юрий Станкевич стал соавтором более 60 законопроектов, направленных на укрепление института семьи, государственности и повышение качества жизни граждан.  

Парламентарий отметил, что был готов к законотворческой работе, однако постоянная эмоциональная нагрузка стала серьезным испытанием.  

"Иногда слышишь сторонние советы: "Побереги себя, сгоришь в стремлении во всём разобраться, вникнуть в детали". Но эмоциональная отстраненность, дистанцирование от чужих проблем — не моя история. Если к тебе приходит человек с проблемой, столкнувшийся с несправедливостью, глухой бюрократией, то как можно сидеть сложа руки и не пытаться помочь? Если не мы – депутаты федерального уровня, если не я, то кто?" - заключил он.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Праймериз Юрий Станкевич
Поделиться:
Новости по теме
08 апреля 2026 13:25
Грачев и Антонов примут участие в праймериз "Единой России"
07 апреля 2026 15:41
Юрий Станкевич: "Будем предпринимать все усилия, чтобы планы и задачи, о которых говорят жители, были реализованы"
31 марта 2026 10:03
Юрий Станкевич: "В рамках новой Народной программы я определил перечень вопросов, которыми персонально буду заниматься"
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных