Юрий Станкевич: "Дистанцирование от чужих проблем — не моя история"

Фото: Александр Воложанин

Депутат Государственной Думы Юрий Станкевич подал документы для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по одномандатному округу №131. Праймериз пройдут с 25 по 31 мая. Победители представят партию на выборах в Госдуму.

Станкевич — потомственный военный, кадровый офицер, федеральный политик и многодетный отец. В Государственной Думе Станкевич работает уже пять лет.

В интервью pravda-nn.ru депутат рассказал не только о своей работе, но и о семье, которая является его главной опорой.

"Почти половина моей жизни, два последних десятилетия, неразрывно связана с нижегородской землей. Люблю наш город, людей, архитектуру, глубокое историческое наследие. Часто бываю в сельских округах и не устаю восхищаться отзывчивостью и силой духа нижегородцев, красотой природы и потенциалом, которым обладает наша земля", - отметил Станкевич.

У него семеро детей. Старший сын Владимир окончил военное училище, продолжив офицерскую династию, владеет несколькими иностранными языками, у него уже есть собственная семья и маленький сын. Средний сын Владислав — дипломированный летчик, проходит срочную службу в Вооруженных силах. Младший сын Вячеслав в этом году заканчивает школу и готовится к ЕГЭ. Четыре дочери — Арина, Божена, Вероника и Агата — школьницы и дошкольницы.

За время работы в Госдуме Юрий Станкевич стал соавтором более 60 законопроектов, направленных на укрепление института семьи, государственности и повышение качества жизни граждан.

Парламентарий отметил, что был готов к законотворческой работе, однако постоянная эмоциональная нагрузка стала серьезным испытанием.

"Иногда слышишь сторонние советы: "Побереги себя, сгоришь в стремлении во всём разобраться, вникнуть в детали". Но эмоциональная отстраненность, дистанцирование от чужих проблем — не моя история. Если к тебе приходит человек с проблемой, столкнувшийся с несправедливостью, глухой бюрократией, то как можно сидеть сложа руки и не пытаться помочь? Если не мы – депутаты федерального уровня, если не я, то кто?" - заключил он.