Дзержинские тепловые сети реконструируют теплотрассу в микрорайоне Прибрежный Общество

Фото: Т Плюс

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг. реконструируют распределительную теплотрассу в микрорайоне Прибрежный.

Замена трубопровода протяженностью 508 м с диаметром трубы 300 мм проводится на участке от автомобильной дороги по улице Попова до центрального теплового пункта № 11, расположенного во дворе дома по адресу ул. Попова, 18а. Для перекладки используются современные предварительно изолированные трубы с системой оперативно-диспетчерского контроля, позволяющей максимально оперативно выявить и устранить возможные повреждения.

Работы будут завершены до начала отопительного сезона. Горячее водоснабжение в период их проведения осуществляется по временной схеме.

Всего в этом году Дзержинские тепловые сети планируют заменить порядка 8 км квартальных и распределительных тепловых сетей. Крупные перекладки пройдут на проспекте Циолковского, улицах Гайдара, Октябрьской и ряде других.

"Замена выработавших ресурс трубопроводов позволит обеспечить надежное и качественное теплоснабжение жителей в последующие отопительные сезоны", – отмечает технический директор – главный инженер Дзержинских тепловых сетей Алексей Семянов.